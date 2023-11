Ce milliardaire est le seul Africain des 10 manufacturiers les plus riches du monde

Dans un classement récent établi par le magazine CEOWorld en 2023, les 10 manufacturiers les plus riches du monde ont été dévoilés. Une caractéristique remarquable de cette liste est qu’elle est dominée par des milliardaires d’Asie et d’Europe. Cependant, une personnalité se distingue parmi eux : Aliko Dangote, le seul Africain à figurer dans ce groupe d’élite.

Le nom de Dangote est synonyme de succès dans le monde des affaires. Son groupe, Dangote, est l’un des plus grands conglomérats privés d’Afrique, avec des opérations dans plus de 10 pays. Avec une valeur nette de 10,5 milliards de dollars, il occupe une place de choix parmi les manufacturiers les plus fortunés au monde.

Publicité

Aliko Dangote, âgé de 66 ans, a bâti sa fortune en grande partie grâce à sa participation majoritaire de 85,2 pour cent dans Dangote Cement, le plus grand producteur de ciment d’Afrique subsaharienne. Cependant, il attribue une grande partie de son succès à son grand-père maternel, qui lui a inculqué un esprit d’entreprise dès son plus jeune âge. Il a démarré son entreprise au début des années 1980 avec un petit prêt de son oncle et a depuis développé un vaste conglomérat avec des intérêts dans des secteurs diversifiés tels que le ciment, le sucre, la farine, le sel, et bien d’autres.

Le groupe Dangote a étendu son influence à travers le continent africain, avec des entreprises telles que Dangote Flour, Dangote Sugar, et bien sûr, Dangote Cement. Sa vision de l’industrie manufacturière est claire : c’est l’un des moyens les plus efficaces de sortir les gens de la pauvreté en créant des emplois rémunérateurs.

Dangote est également un fervent défenseur de l’industrialisation pour stimuler l’économie. Il souligne que des pays plus petits que le Nigeria, comme Singapour et la Corée du Sud, ont des niveaux de PIB par habitant élevés, respectivement de 65 233 dollars et 31 846 dollars, grâce à leur développement industriel.

Les milliardaires les plus riches de l’industrie manufacturière en 2023