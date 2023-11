Championnat de rugby féminin au Bénin : Les Loups-garous ont enlevé le trophée

Share on Telegram

Les rideaux sont tombés sur l’édition 2023 du championnat national féminin de rugby à 7. Au terme d’un long périple, les Loups-garous sont sacrés champions. Le chemin n’a pas été du tout facile pour ceux-ci car, l’indétrônable équipe des Buffles était de la partie.

L’édition 2023 du championnat national de rugby à 7 Dames s’est déroulée ce samedi 18 novembre 2023 sur les installations du terrain synthétique de l’université d’Abomey-Calavi. 6 équipes, sur les 7 attendues ont pris part à la compétition qui s’est déroulée en 3 étapes notamment la phase des groupes, celle des demi-finales et l’ultime finale.

En effet, la course à la succession des Buffles de Parakou a été lancée par la victoire de Naja venue de Comè en ouverture face à Alligators de Tankpè. Dans un match plus ou moins timide, les filles venues de Comè ont pris le dessus sur leurs homologues de Tankpè au bout d’un score de 10-5.

L’apothéose de l’édition 2023 du championnat national de rugby à 7 Dames qui a vu les Loups-garous d’Avrankou monté sur le toit du Bénin pour la toute première fois est un nouveau pas fait dans le développement du rugby béninois pour le président de la Fédération béninoise de rugby.

Récapitulatif des différents résultats du championnat :

✓ Phases de groupe

• Alligators 05-10 Naja

• Baobab 12-14 Buffles

• Alligators 00-31 Dauphines

• Baobab 00-12 Loups-Garous

• Dauphines 15-00 Naja

• Loups-Garous 14-07 Buffles

✓ Demi-finale

•Dauphins 12-07 Buffles

• Naja 00-30 Loups-garous

✓ Finale

Loups-garous 14-10 Dauphins

Championnat D2 féminin

Zoom sur les différents clubs en lice

La course à la succession de Aigle Royal (ex Adsa) va débuter le samedi 02 décembre 2023. Pour cette saison 2023-2024 des nouveautés ont été apportées au championnat féminin de deuxième division.

Comme au niveau de la D1 féminine, les choses été réajustées. Ainsi on note le passage du format à trois poules pour un format à deux groupes. Les équipes engagées, 18 au total sont scindées en deux groupes comme suit :

Cotonou

AS TRP

2AB

AS Bahson

African Leaders

Blackstone

Flèche Noire

Victoria FC

Tambour

Tigresses

▪️Poule B (08)

AS Galaxie

AS Kabongo

AS JFA

ASSO Nougnon

Colombes

Défi fc

Guépard

Star FC

Autre précision de taille : les playoffs sont également supprimés à ce niveau. En se référant aux articles 59 et 61 du Règlement du championnat féminin de D2,il ressort que :

l’équipe classée première de sa poule au terme de la phase de groupe monte automatiquement en D1.

L’équipe classée dernière de son groupe à l’issue de la phase de groupe est reléguée est division 3 (D3).

Les premiers des poules A et B vont jouer un match en confrontation directe à victoire obligatoire, tirs au but directs au besoin, sur terrain neutre pour déterminer l’équipe championne et l’équipe vice-championne de la Division 2.

Faut-il le préciser, le championnat féminin de deuxième division du Bénin est exclusivement réservé aux joueuses béninoises âgées de moins de 20 ans.