Cybercriminalité au Bénin : Gomina appelle à la promotion des programmes de formation

Le député Malick Gomina propose une approche de solution pour lutter contre la cybercriminalité au Bénin. Face à la persistance de ce phénomène malgré les efforts du gouvernement et de l’Office Central de Répression de la Cybercriminalité (OCRC), l’ex-maire de Djougou a suggéré que la promotion des programmes de formation technique et professionnelle pourrait être une solution efficace. Lors des débats au siège de l’Assemblée nationale à Porto-Novo, l’ex-édile a souligné que la clé de l’efficacité dans la lutte contre la cybercriminalité réside dans la réorientation professionnelle des jeunes.

« Ils n’ont pas d’autres portes de sortie »

Il encourage le gouvernement à accélérer les programmes de formation professionnelle. Selon Gomina, de nombreux jeunes se lancent dans la cybercriminalité faute d’autres opportunités. Il estime que le désir de quitter ce domaine existe chez les jeunes, mais ils n’ont souvent pas d’autres perspectives. « Ce n’est pas le désir d’abandonner la cybercriminalité qui manque aux jeunes. Mais quand on les écoute, on comprend qu’ils le font parce qu’ils n’ont pas d’autres portes de sortie » a-t-il déclaré.

En dépit de ses critiques, le député Malick Gomina a tenu à saluer les efforts consentis par les cadres de l’OCRC, tout en reconnaissant le travail colossal qu’ils accomplissent sur le terrain. Il souligne que leur présence et leurs équipements performants sont cruciaux dans la lutte contre la cybercriminalité. « Je félicite les cadres de l’OCRC pour le travail colossal abattu, s’ils n’étaient pas là et s’ils n’étaient pas aussi bien équipé, je ne sais pas ce que deviendrait notre pays. Le nombre de cybercriminels devient de plus en plus croissant » a-t-il ajouté.

Pour le député, tant que les jeunes considéreront la cybercriminalité comme leur seule option, la lutte contre ce phénomène sera difficile. D’après ses propos, la lutte contre la cybercriminalité ne portera pas de fruits tant qu’après les études, les jeunes deviennent administrateur de forums WhatsApp ou tenancier d’un kiosque.