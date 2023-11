Des pèlerins africains refoulés à leur arrivée en Arabie Saoudite

Share on Telegram

Le dimanche 12 novembre 2023, un incident sans précédent a eu lieu à l’aéroport international King Abdul-Aziz de Djeddah, en Arabie Saoudite. Les autorités saoudiennes ont annulé les visas de 264 passagers nigérians, tous arrivés sur un vol de la compagnie aérienne Air Peace. Ces passagers, majoritairement en route pour le Petit Pèlerinage, ont été pris de court par cette décision inattendue.

L’avion avait décollé de l’aéroport international Murtala Muhammed de Lagos, avec une escale à l’aéroport international Mallam Aminu Kano à Kano, avant d’atteindre Djeddah. À leur grande surprise, les passagers ont été informés que leurs visas avaient été annulés. Cette annulation a soulevé de nombreuses questions, d’autant plus que tous les passagers avaient été rigoureusement contrôlés et avaient passé le système d’information avancé sur les passagers (APIS), impliquant une coordination entre les aéroports de Lagos et de Djeddah.

Une jalousie envers la compagnie nigériane ?

Une source proche du dossier a suggéré que cette annulation pourrait être une stratégie pour contrer la compagnie Air Peace, récemment entrée sur la ligne directe Nigéria-Arabie Saoudite. Cette nouvelle route offre une alternative moins coûteuse aux vols de compagnies aériennes étrangères, ce qui pourrait déplaire à certains acteurs du secteur.

Suite à l’intervention de l’ambassade du Nigéria, le nombre de passagers devant être renvoyés a été réduit à 177. Cet événement intervient peu de temps après le lancement par Air Peace de vols directs vers l’Arabie Saoudite, une option plus économique par rapport à Saudia, la compagnie aérienne nationale saoudienne.

Malgré la présence de Tinubu en Arabie Saoudite

Coïncidant avec la présence du président nigérian Bola Tinubu en Arabie Saoudite pour le sommet Arabie-Saoudite Afrique à Riyad, cet incident soulève des questions sur les relations bilatérales. Au sommet, le président Tinubu a souligné l’étendue de la coopération entre le Nigéria et l’Arabie Saoudite, au-delà des aspects religieux, englobant de nombreux domaines d’intérêt commun.

Cet incident n’a pas encore reçu de réaction officielle des gouvernements saoudien et nigérian ni de la part d’Air Peace. Les répercussions de cet événement sur les futures relations entre le Nigéria et l’Arabie Saoudite, en particulier dans le domaine de l’aviation, restent incertaines.