Dette publique du Bénin : L’He Ahouanvoèbla fait une proposition au gouvernement

L’honorable Augustin Ahouanvoèbla répond aux députés de l’opposition qui accusent le gouvernement d’avoir engagé plusieurs endettements ; ce qui selon eux, constitue un risque pour les prochaines générations. Le député de l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) se dit fier du développement actuel du Bénin grâce aux accords de financement qui ont été ratifiés.

Lors de la séance plénière du jeudi 23 novembre 2023, le ministre de la justice Yvon Détchénou répondait aux députés LD en ces termes suite à l’interpellation du gouvernement sur les accords de financement, « 76 accords de financement ont été ratifiés. Le montant cumulé desdits accords de financement, de novembre à avril 2023 est estimé à 2.011 milliards, 942 millions 242 mille 477 FCA ». Selon les explications du garde des sceaux, les différents accords de financement ratifiés « sont régulièrement investis dans plusieurs projets de développement dans notre pays ».

Contrairement aux députés LD qui accusent le gouvernement, l’He Augustin Ahouavoèbla a plutôt encouragé l’administration Talon à poursuivre la dynamique pour le développement du Bénin. « J’encourage encore le gouvernement de mon pays de s’endetter davantage pour financer divers projets de développement de notre pays », fait savoir l’ancien président de la Fédération béninoise de football (Fbf). « Tout le monde est fier d’aller et venir parce que ceux qui sont là sont crédibles. Ils sont capables de taper aux bonnes portes pour que nous ayons les ressources pour continuer avec le développement de notre pays », a-t-il ajouté.

Pour le député UP-R, aucune nation qui aspire au développement ne peut se passer des dettes extérieures. « On ne prête qu’aux riches et les pays les endettés du monde sont les plus riches », a-t-il argumenté avec des chiffres à l’appui prenant l’exemple des dix pays les plus développés de l’Afrique. « Les dix pays africains les plus riches à commencer par le Nigéria, l’Egypte, l’Afrique du Sud, l’Angola, le Maroc, l’Algérie et d’autres pays sont les pays les plus endettés de l’Afrique et cumulent à eux seuls les 68,34% de la dette extérieure de toute l’Afrique. Ça veut dire que 33 pays n’ont que 31%. Et c’est ça qui justifie d’ailleurs la pauvreté de ces pays », soutient l’He Ahouanvoèbla.

A travers ces arguments avancés par cet élu du peuple, le Bénin ne peut donc pas s’empêcher de ratifier les accords de financement et ce n’est pas l’apanage du gouvernement Talon. « La dette du Bénin en 2005 était de 935 milliards. Tous les mécanismes ont été mis en place pour essayer d’apurer cette dette mais et on est tombé à 308 milliards en 2006 pour remonter à 2520 milliards en 2016 puis à 6500 milliards en 2023, qui dit mieux ? », se rappelle le député. « Pourquoi le Bénin ne peut pas prêter 20 mille milliards en 3 mois ? Pourquoi la dette du Bénin ne peut pas aller à 50 000 milliards parce que, ce n’est qu’avec ça qu’on peut développer notre pays, qu’on peut changer et donner un autre visage à notre pays ? », s’est-il interrogé avant de demander à ces collègues membres du groupe parlementaire LD de « cesser d’embrouiller le peuple ».