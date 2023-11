Diabète: les différents types, les symptômes et prévention

En cette journée mondiale du diabète, retour sur une maladie qui peut être vicieuse et qui fait des ravages. Le diabète est une affection chronique qui se manifeste lorsque le taux de sucre, ou glucose, dans le sang est trop élevé. Cette maladie peut prendre plusieurs formes, mais les plus courantes sont le diabète de type 1 et de type 2.

Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune où le corps ne produit pas d’insuline, une hormone essentielle pour convertir le sucre, les amidons et d’autres aliments en énergie nécessaire pour la vie quotidienne. Cette forme de diabète est généralement diagnostiquée chez les enfants et les jeunes adultes, et ses symptômes peuvent apparaître soudainement. Ils incluent une augmentation du besoin d’uriner, une soif excessive, une perte de poids rapide, et une fatigue intense.

Publicité

À l’opposé, le diabète de type 2 se développe le plus souvent chez les adultes et est causé par une combinaison de résistance à l’insuline et de production insuffisante d’insuline par le pancréas. Cette forme de diabète évolue lentement et ses symptômes, similaires à ceux du type 1, peuvent être si légers qu’ils passent inaperçus pendant de longues périodes. C’est souvent lors d’un examen de routine que les personnes découvrent qu’elles sont diabétiques.

Dépistage précoce

Le dépistage précoce du diabète est crucial car, s’il n’est pas contrôlé, il peut entraîner des complications graves telles que des maladies cardiaques, des problèmes de vision, des lésions nerveuses et des problèmes rénaux. Pour prévenir le diabète de type 2, il est recommandé d’adopter un mode de vie sain, comprenant une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, le maintien d’un poids sain, et l’évitement du tabagisme.

Les individus à risque, comme ceux ayant des antécédents familiaux de diabète ou un mode de vie sédentaire, devraient envisager un dépistage régulier. Les associations de santé fournissent souvent des outils et des tests simples pour évaluer le risque de diabète. Par exemple, un score élevé dans un questionnaire basé sur des facteurs tels que l’âge, le niveau d’activité physique et les antécédents familiaux peut indiquer un risque accru.

Publicité

Bien que le diabète soit une maladie grave avec des conséquences potentiellement importantes pour la santé, une compréhension approfondie de ses symptômes, une vigilance dans la prévention et un traitement approprié peuvent permettre de gérer efficacement la maladie et de maintenir une qualité de vie élevée.

Prévention

Prévenir le diabète, en particulier le diabète de type 2, est effectivement possible dans de nombreux cas. Voici quelques stratégies clés pour la prévention :

Adopter une alimentation saine : privilégier une alimentation riche en fruits, légumes, grains entiers et faible en graisses saturées et en sucres raffinés. Les régimes méditerranéen, DASH, et les régimes riches en fibres sont souvent recommandés. Maintenir un poids corporel sain : l’obésité est un facteur de risque majeur pour le diabète de type 2. Perdre du poids, si nécessaire, peut réduire considérablement le risque. Exercice physique régulier : l’activité physique aide à contrôler le poids, à utiliser le glucose comme énergie et à rendre les cellules plus sensibles à l’insuline. Il est recommandé de faire au moins 150 minutes d’activité physique modérée par semaine. Éviter le tabagisme : le tabagisme augmente le risque de diabète et de complications associées. Contrôle de la glycémie et des facteurs de risque cardiovasculaires : pour ceux qui ont des risques de prédiabète ou d’autres facteurs de risque cardiovasculaires, un suivi médical régulier est important. Gestion du stress : le stress chronique peut affecter les niveaux de glucose dans le sang. Surveillance régulière : ceux qui ont un risque élevé de développer un diabète doivent être régulièrement surveillés par des professionnels de la santé.

Il est important de noter que ces mesures peuvent réduire le risque, mais pas nécessairement l’éliminer complètement. De plus, le diabète de type 1, qui est souvent d’origine génétique et immunitaire, ne peut généralement pas être prévenu par ces mesures.