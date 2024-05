Ibuprofène: une femme tombe dans le coma après une prise

Au Brésil, une jeune femme de 31 ans est tombée dans le coma après avoir consommé de l’ibuprofène. Sujette à des règles douloureuses, cette dernière est habituée à consommer cet analgésique afin de soulager sa peine. Généralement inoffensif, ce médicament, dans ce cas précis, lui a causé beaucoup de tort.

En effet, Jaqueline Gmack commence à ressentir des démangeaisons. Elle voit ensuite apparaître sur son corps, des cloques de sang. Sa vision se floute et son visage la brûle. Une situation intenable pour elle, qui très vite se rend aux urgences. Une fois à l’hôpital, son état empire. La jeune femme tombe dans le coma. Une étude approfondie de sa situation permet alors au corps médical de comprendre qu’elle souffre d’une maladie rare.

Cette maladie, c’est le syndrome de Stevens-Johnson. Celle-ci suppose une réaction, parfois poussée de l’organisme, à certains médicaments. C’est exactement ce qui a pu se passer ici-même. Son coma aura duré, en tout et pour tout, 17 jours. Durant ce laps de temps, les autorités médicales lui administrent divers traitements pour soigner sa peau, ses douleurs et anticiper d’éventuelles complications.

C’est d’ailleurs un vrai miracle qu’elle soit toujours en vie, puisque cette pathologie, qui touche entre 1 et 5 personnes sur un million, suppose un taux de mortalité (chez l’adulte) de 20 à 25% suite à la prise d’un médicament ou un antibiotique. Le corps, à travers sa réaction agressive, se met en fait à s’attaquer lui-même, d’où l’apparition de rougeurs et autres cloques qui, à terme, peuvent supposer de vives douleurs.

24 opérations et un documentaire

Les conséquences de ce coma sont dévastatrices, presque 13 ans après que cette histoire se soit déroulée. Jaqueline a aujourd’hui subi plus de 24 opérations pour retrouver un visage qui ressemblait à peu près au sien avant sa maladie. Une histoire qu’elle raconte dans un documentaire à l’accès libre pour toutes et tous, via sa chaîne YouTube, pour interpeller les gens et surtout, les informer.