Éliminatoires coupe du monde : Le Bénin accroché mais l’objectif demeure

Le Bénin a débuté ses éliminatoires de la Coupe du monde 2026 par une défaite 2-1 face à l’Afrique du Sud ce samedi 18 novembre à Durban. Les Bafana Bafana ont pris le contrôle du match dès l’entame et ont ouvert le score dès la deuxième minute par Percy Tau, servi par S. Shitole.

En fin de première mi-temps, Khuliso Mudau (45 +2) a doublé la mise pour l’Afrique du Sud profitant d’une erreur de la défense béninoise. En seconde période, le sélectionneur béninois Gernot Rohr a lancé du sang neuf en faisant entrer Dokou Dodo, Cèbio Soukou et Imrane Hassane.

Le Bénin a réduit l’écart à la 70e minute par Steve Mounié bien servi par Jodel Dossou. L’attaquant brestois d’une demi reprise de volée avec beaucoup de réussite a renvoyé le ballon au premier poteau d’où ça venait. Le gardien William était pris à contre pied.

Mais les Guépards n’ont pas réussi à égaliser et s’inclinent 2-1. Avec cette défaite, le Bénin occupe la dernière place du groupe C avant d’affronter sur les mêmes installations le Lesotho, le mardi 21 novembre à partir de 14h00. Le Bénin a disputé un match à deux visages. En première mi-temps, les Guépards ont été dominés par les Bafana Bafana et ont concédé deux buts faciles.

En seconde période, le Bénin a montré un meilleur visage et a réussi à réduire l’écart. Le Bénin doit réagir dès le prochain match, face au Lesotho. Les Guépards doivent gagner ce match pour rester en course pour la qualification pour la Coupe du monde 2026.

Le classement de la poule

Afrique du Sud 3 points

Lesotho 1 point

Nigéria 1 point

Rwanda 1 point

Zimbabwe 1 point

Bénin 0 point