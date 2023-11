Elon Musk perd 11 millions de dollars à cause d’un tweet

Elon Musk a été sans conteste l’une des personnalités qui aura marqué l’actualité tech en 2023. Alors que l’année tire vers sa fin, le patron de Tesla prépare des projets ambitieux pour 2024. Celui qui est considéré comme l’un des hommes les plus influents de la planète pilote des projets qui vont sans conteste participer à construire la société de demain. Le quinquagénaire est une personnalité unique en son genre qui ne laisse personne indifférent.

En plus d’être un entrepreneur et un investisseur talentueux, le natif de Pretoria sait attirer la lumière sur lui. Dans le monde hyper cloisonné des grands investisseurs, Elon Musk ne laisse personne indifférent par son charisme, son aura et son habileté à susciter le buzz autour de lui et de ses entreprises. Musk maîtrise les bases du trash talking et il n’hésite pas en s’en servir pour donner de la portée à ses business.

Le milliardaire américain n’hésite pas aussi à s’exprimer sans filtre sur des sujets sensibles d’ordre politique ou socio-économique. Il a racheté le réseau social Twitter il y a quelques mois avant de le rebaptiser X. Devenu propriétaire de la plateforme, Elon Musk y distille des tweets dont lui seul a le secret. Le 15 novembre dernier, le patron de SpaceX a fait un tweet qui a suscité un énorme tollé et qui va avoir un lourd impact sur les revenus de X (anciennement Twitter). Un internaute a publié un message dans lequel il affirmait que les juifs haïssaient les blancs.

Elon Musk a répondu au message avec le texte suivant : « vous avez dit la vérité réelle ». La réponse du milliardaire a été vu des millions de fois et c’est ainsi que X a été mis en ébullition. La polémique a vite enflé et d’importantes multinationales ont décidé de prendre leur distance avec le réseau social d’Elon Musk. Des sources concordantes ont notifié que depuis le début de la polémique, X a enregistré 11 millions de dollars de perte. Les entreprises comme Apple, IBM, Airbnb, Disney, Coca-Cola, Microsoft, Netflix, NBC, Warner Bros, Discovery, la Commission européenne ont coupé les ponts avec la plateforme sociale d’Elon Musk.

Ces firmes injectent des sommes astronomiques dans les campagnes publicitaires sur X et leur départ constitue un gros manque à gagner. Il faut noter qu’avant la polémique du 15 novembre, diverses entreprises avaient déjà arrêté de faire des publicités sur X. La saignée actuelle ne va pas arranger les choses. Avec les 11 millions de pertes annoncées et la morosité des mois précédents, le New York Times affirme qu’Elon Musk pourrait perdre en tout 75 millions de dollars d’ici à la fin d’année 2023.

Nombreuses sont les entreprises qui estiment que le patron de X prône l’antisémitisme sur sa plateforme sociale et qu’il ne fait pas assez d’efforts pour modérer les propos « haineux ». De son côté, Elon Musk a tenté de se rattraper en assurant qu’il n’est pas antisémite et qu’il mène un combat de tous les instants contre toutes les formes de discriminations. Cela va-t-il suffire à limiter la casse, On en saura plus dans les jours à venir.