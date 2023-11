Employabilité des jeunes béninois : objet d’un colloque scientifique à l’UAC

Étudiants, chercheurs, scientifiques, autorités politico-administratives et autres se sont rassemblés ce mardi 7 novembre 2023, à l’Université d’Abomey-Calavi pour travailler autour du thème ‹‹ L’employabilité dans un contexte hautement concurrentiel : les leviers d’une capabilité à l’emploi en Afrique ››, dans les circonstances d’un colloque scientifique international pluridisciplinaire. Lequel colloque prendra fin le 09 novembre prochain.

Inciter les chercheurs à des échanges fructueux sur les contraires, les nouvelles connaissances scientifiques, les stratégies, les méthodes et approches novatrices relatives à l’auto-emploi et à l’emploi salarié, c’est l’objectif derrière l’organisation de ce colloque scientifique international. ‹‹ Nous avons compris que le diplôme n’est plus suffisant. Les étudiants sont convaincus. La preuve est que nous avons au cours de cette année universitaire, dans les amphithéâtres, développé des thématiques comme l’auto-emploi et les nouvelles formes d’employabilité. Les étudiants ont pris conscience que le but recherché n’est plus les diplômes, mais les compétences requises pour accompagner le développement en Afrique ››, a déclaré Florentin Nangbé, président du comité d’organisation.

Ce colloque va servir de cadre à la présentation des résultats des travaux de recherche et au partage des nouvelles informations et connaissances sur l’emploi dans le monde en général et l’Afrique en particulier. Il sera aussi question des bases de la résorption du chômage de masse en Afrique, compte tenu du contexte et de ses opportunités.