« Fattah 2 » : l’Iran surprend avec une version avancée d’un missile hypersonique

Le Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran (CGRI) a dévoilé dimanche dernier un nouvel ajout impressionnant à son arsenal militaire : le Fattah-2. Ce missile balistique hypersonique a été présenté lors d’une exposition des réalisations de la force aérospatiale du CGRI à Téhéran, en présence du guide suprême iranien Ali Khamenei. Selon les informations fournies par l’agence de presse semi-officielle Tasnim, le Fattah-2 est doté d’une ogive hypersonique capable de manœuvrer et de planer à une vitesse extrêmement rapide.

Cette annonce fait suite à la présentation, en juin dernier, du premier missile hypersonique fabriqué localement par l’Iran, nommé Fattah. Le Fattah initial, un missile à deux étages doté d’un système de guidage précis, avait déjà marqué une avancée significative pour le pays. Il était capable d’atteindre des cibles dans un rayon de 1.400 km à une vitesse vertigineuse de Mach 13, soit environ 16.000 km/h, selon les détails rapportés par Tasnim. Le Fattah-2, quant à lui, semble être une évolution de cette technologie, avec des capacités de manœuvre et de précision encore plus avancées.

L’Iran, en dévoilant ce nouvel armement, confirme sa volonté affirmée de renforcer son potentiel militaire et de se positionner en tant qu’acteur majeur sur la scène régionale. Cette série de développements dans le domaine des missiles hypersoniques met en évidence la poursuite des efforts iraniens pour accroître leur capacité défensive et offensive. Cette avancée technologique, notamment avec le Fattah-2, démontre l’engagement continu de l’Iran à développer des systèmes d’armement sophistiqués malgré les pressions internationales et les sanctions qui lui sont imposées.

Khamenei tacle Israël

L’Iran, dirigé par l’ayatollah Ali Khamenei, s’est une nouvelle fois exprimé sur la récente confrontation entre Israël et le Hamas à Gaza. La déclaration s’est faite lors d’une visite au centre de développement des forces aériennes du Corps des Gardiens de la Révolution, moment choisi pour dévoiler le Fattah II, une version améliorée d’un missile balistique hypersonique.

L’ayatollah a souligné la défaite d’Israël à Gaza, notant que les incursions dans les hôpitaux et les maisons ne constituent pas une victoire réelle. Il a pointé du doigt l’incapacité des pays occidentaux, y compris les États-Unis, à soutenir Israël dans ce conflit. L’ayatollah Khamenei a par ailleurs déploré la position de certains pays musulmans qui condamnent les agissements israéliens sans pour autant agir concrètement.