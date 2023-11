Fin de la semaine du numérique au Bénin : les participants satisfaits

L’édition 2023 de la semaine du numérique lancée le 6 novembre dernier au Palais des congrès de Cotonou a pris fin le 10 novembre dernier. « Quelles technologies émergentes pour l’accélération de la transformation numérique des États ? », c’est le thème autour duquel les réflexions ont été croisées.

Pour docteur Lafia Machoudou, responsable de la start-up Medom Bénin, cette activité a été d’une importance capitale pour les acteurs du numérique dont il fait partie. ‹‹ Il y a eu des master class auxquels on a participé. Et qui nous ont beaucoup apporté. Les stands nous ont donné de la visibilité ››, a-t-il déclaré.

Publicité



Amour Balogoun, ingénieur statisticien et co-fondateur de la start-up succes-sco s’est réjoui d’avoir pu entrer en contact avec des investisseurs potentiels. ‹‹ J’ai eu l’opportunité de discuter avec des investisseurs potentiels qui veulent travailler avec nous ››, a-t-il dit. Sero Razack Yarou Bao, co-fondateur de la start-up Ahiyoyo a beaucoup appris des masters class qui ont été effectués durant la semaine du numérique.

En initiant cette activité, l’objectif du ministère du Numérique et de la Digitalisation est de contribuer au renforcement de la transformation numérique du Bénin, à travers la promotion de l’innovation et de l’inclusion numérique. Les participants à cette activité ont eu des échanges avec les spécialistes africains et européens du numérique. Des panels, des Keynotes et une exposition technologique ont caractérisé l’édition 2023 de la semaine du numérique.