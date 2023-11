Grâce à la GDIZ, le Bénin mis en valeur au Maroc

Le Bénin continue de faire parler de lui dans le monde par le biais de la Zone Industrielle et économique de Glo-Djigbé (GDIZ). En effet, après sa participation à l’édition 2023 de l’Intra-African Trade Fair (IATF) qui a eu lieu au Caire, en Égypte, la GDIZ s’est également illustrée positivement à Casablanca lors de la 4ème édition du Choiseul Africa Business Forum – Institut Choiseul.

Le Bénin était présent à la 4ème édition du Choiseul Africa Business Forum – Institut Choiseul. Il s’agit en effet d’un événement qui rassemble les plus grands dirigeants africains et européens. Ce riche dialogue afro-européen a connu la participation de la nouvelle attraction économique de l’Afrique et du monde qu’est la Zone Industrielle et économique de Glo-Djigbé (GDIZ). A cette rencontre plutôt particulière, la deuxième autorité du Bénin qui est Mariam Chabi Talata, a également marqué sa présence.

On retiendra particulièrement qu’un panel a été réservé au Bénin et a eu pour thème : « Investir au Bénin ». Ces discussions ont eu le mérite de mettre l’accent sur le rôle non moins important que joue la Zone Industrielle et économique de Glo-Djigbé (GDIZ) sur la scène économique africaine. L’intervention de Létondji Béhéton au cours de ce panel a permis de mettre en avant les opportunités d’affaires uniques qu’offre la zone Industrielle et économique de Glo-Djigbé (GDIZ). On note également la participation de plusieurs autres personnes à ce panel.

Il s’agit entre autre d’Eric Akoute (APIEx BENIN), Maryse Lokossou (CDC Bénin), William Codjo (ADAC Bénin) et Moise-Achille Houssou (SImAU Bénin). Rappelons qu’avant le rendez-vous de Casablanca, la Zone Industrielle et économique de Glo-Djigbé (GDIZ) s’est très positivement illustrée au cours de ces dernières semaines. Au Caire, en Égypte, les produits Made In Benin fabriqués au sein du Centre de Formation aux Métiers du Textile de la Zone ont été exposés.

Ces différents produits ont été en effet présentés à la diaspora béninoise ainsi qu’à toutes les personnalités qui ont pris part à ce rendez-vous. L’international ivoirien Didier Drogba a également été séduit par ces vêtements et leur qualité. L’icône africaine du football mondial avait profité de cette occasion pour rendre un hommage au développeur panafricain d’Écosystèmes industriels ARISE‌ ‌Integrated‌ ‌Industrial‌ ‌Platforms‌ ‌(ARISE IIP)‌.