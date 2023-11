Haïti: l’Arabie Saoudite signe un protocole de coopération majeur

Haïti a franchi un pas dans l’élargissement de ses relations internationales en signant un protocole de coopération d’envergure avec l’Arabie Saoudite. Cette démarche s’inscrit dans la lignée des nombreux accords que l’Arabie Saoudite a conclus avec plusieurs pays notamment des pays africains, marquant ainsi son engagement croissant à l’international. Le protocole couvre des domaines essentiels tels que la santé, les infrastructures, le tourisme, la gestion des ressources en eau et les Objectifs de Développement Durable.

Cette initiative, annoncée lors du Sommet Caricom-Arabie Saoudite à Riyad, témoigne d’un partenariat stratégique entre Haïti et l’Arabie Saoudite, où le Premier Ministre haïtien, Dr. Ariel Henry, a joué un rôle clé.

L’accord entre Haïti et l’Arabie Saoudite symbolise une volonté mutuelle de renforcer les relations commerciales et d’investissement. Dans le cadre de cette coopération, les deux parties aspirent à promouvoir les échanges commerciaux, stimuler les investissements conjoints et soutenir le développement durable. L’engagement commun pour la paix, la sécurité et la stabilité mondiale a également été souligné, ainsi que la volonté d’exploiter les opportunités dans le secteur des TIC et des services numériques.

Un aspect central de cette coopération concerne la réponse aux défis climatiques mondiaux, particulièrement cruciaux pour les petits États insulaires comme Haïti. La CARICOM et l’Arabie Saoudite se sont engagées à collaborer pour lutter contre le changement climatique, en fixant des objectifs ambitieux de réduction des émissions et en favorisant les énergies renouvelables et les technologies propres. Ce partenariat met l’accent sur un accès équitable au financement climatique, soulignant l’urgence d’une action commune pour atténuer les impacts du changement climatique, protéger l’environnement, et développer des technologies énergétiques propres et à faible émission de carbone.

Cette coopération entre Haïti et l’Arabie Saoudite est également un signe fort pour la région de la Caraïbe. Elle démontre une reconnaissance accrue des enjeux spécifiques aux petits États insulaires, et la nécessité d’une collaboration internationale pour y faire face. Les efforts déployés pour atteindre ces objectifs s’alignent sur une vision globale de développement durable et de progrès économique et social pour Haïti.