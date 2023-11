Hamas – Israël: pour le Pape François, les armes « n’apporteront jamais la paix »

Lors d’une intervention poignante le 12 novembre 2023, le Pape François a attiré l’attention du monde sur le conflit tragique entre Israël et le Hamas. S’exprimant depuis la fenêtre du palais apostolique au Vatican, le Pape a lancé un appel vibrant à la paix et à la compassion, mettant en lumière les souffrances endurées des deux côtés du conflit.

Dans ses propos, le Pape François a mis l’accent sur l’importance de la dignité humaine, déclarant que chaque personne, qu’elle soit chrétienne, juive ou musulmane, mérite de vivre dans la paix. Cette déclaration intervient dans un contexte particulièrement douloureux, le conflit en Terre Sainte ayant causé la mort de plus de 1.400 Israéliens et plus de 10.000 Palestiniens depuis son éclatement le 7 octobre dernier. Le Pape a exprimé sa profonde préoccupation pour les victimes et leurs familles, implorant la cessation des hostilités.

La violence ne résoud rien

Insistant sur la futilité de la violence, le Pape a condamné l’usage des armes qui, selon lui, ne mèneront jamais à une paix durable. « Que les armes s’arrêtent ! Elles n’apporteront jamais la paix », a-t-il averti. Il a appelé à la protection des populations civiles et à la fourniture rapide de l’aide humanitaire, en particulier à Gaza où les blessés et les civils sont en situation critique. Le Pape a également plaidé pour la libération des otages israéliens, soulignant l’urgence de la situation humanitaire dans la région.

Le Saint-Père a rappelé que l’étreinte de la paix doit envelopper tous ceux qui souffrent, indépendamment de leur nationalité ou de leur religion. Son appel pour une trêve immédiate et une reprise des pourparlers de paix reflète son engagement profond pour la résolution des conflits par le dialogue et la compréhension mutuelle, plutôt que par la force.

Dans un ton ferme mais empli d’espérance, le Pape François a martelé le message : « Assez, frères, assez ! » Cette exclamation souligne son désir ardent de voir la fin des souffrances et l’amorce d’un chemin vers la réconciliation et la coexistence pacifique entre Israéliens et Palestiniens.

Le Pape n’a pas manqué de mentionner d’autres zones de conflit dans le monde, notamment au Soudan et en Ukraine. Il a souligné la nécessité d’une attention et d’une action globales pour la paix dans ces régions également. Ces paroles réaffirment son appel à une solidarité mondiale et à une réponse humanitaire unie face aux tragédies qui frappent l’humanité.