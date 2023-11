Inauguration du CIC/WAPP: le Bénin, capitale de l’énergie électrique de la CEDEAO

Share on Telegram

Le Centre d’information et de coordination (CIC) du WAPP est désormais opérationnel. L’inauguration a été faite le vendredi 17 novembre 2023 en présence des autorités béninoises, nigériane, celles de la CEDEAO et un parterre de personnalités. Avec le CIC, le marché de l’électricité de la sous-région ouest africaine est désormais fonctionnel.

Les vendeurs, acteurs ainsi que les transporteurs d’électricité de la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest CEDEAO sont désormais doté d’un marché sécurisé t bien régulé pour faire leur transaction. Le CIC puisque c’est de lui qu’il s’agit est une initiative du Système d’Echanges d’Energie Électrique Ouest Africain, WAPP. La cérémonie qui a consacré l’inauguration de ce centre a été riche en animation culturelle. Souhaitant la bienvenue aux personnalités, le maire de la commune d’Abomey-Calavi Angelo Ahouandjinou a dit toute sa joie et celle des populations pour le choix portée sur sa commune pour abriter le siège du WAPP et du CIC.

A sa suite, le secrétaire général du WAPP, le représentant du préfet de l’Atlantique et celui de la Banque mondiale ont salué l’initiative qui est selon eux louable à tous égards. C’est d’ailleurs pour cet intérêt dira le représentant de la banque mondiale que son institution a soutenu la mise en œuvre du projet. Quant au chef de la délégation de l’union européenne au Bénin, Sylvia Hartleif, elle a déclaré que c’est une fierté pour l’union européenne d’accompagner un projet ambitieux et la volonté d’agir ensemble ainsi que le choix de la CEDEAO de mutualiser ses ressources énergétiques pour un développement inclusif.

Le chemin pour aboutir à la mise en place du CIC a été parfois long dira la vice-présidente de la commission de la CEDEAO. Mme Damitien Tchintchibidja renouvellera ensuite sa gratitude aux Bénin pour avoir accepté d’abriter le siège du WAPP et du CIC, avant d’ajouter que la mise en place du CIC permettra de relever le taux des transactions énergétique actuellement de 10% dans la sous-région. Le lancement officiel du CIC a été prononcé par le secrétaire d’Etat à l’électricité du Bénin Edouard Dahomey représentant le président patrice Talon. Il a saisi cette occasion pour réaffirmer l’engagement du chef de l’Etat béninois et tout de tout son gouvernement à accompagner des projets d’envergure dans le secteur de l’énergie électrique au profit des populations.

Rappelons-le, le WAPP est une institution spécialisée de la CEDEAO créée en 1999 lors du 22ème sommet des chefs d’Etat et de gouvernement. Le WAAP a été officiellement installé à Cotonou en 2006 avec pour mission de promouvoir et de développement des infrastructures de production et de transport d’énergie électrique tout en coordonnant les échanges d’énergie électrique entre les Etats membres.

Le centre d’information et de coordination qui a été inauguré vendredi sert de plateforme commerciale régionale coordonnant le système régional d’énergie électrique. Actuellement 14 pays sur les 15 de la CEDEAO sont interconnectés et le WAPP compte 44 membres dont des vendeurs, des acheteurs, des producteurs et des transporteurs. La réalisation du CIC a été financée par l’union européenne pour un montant de 30 millions d’euros.