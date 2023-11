Kylian Mbappé bat un record détenu par Lionel Messi

Share on Telegram

Kylian Mbappé, l’étoile fulgurante du football français, continue de tracer son chemin vers la gloire, battant un record autrefois détenu par Lionel Messi. Ce prodige du Paris Saint-Germain a, avec son triplé sous les couleurs de l’équipe de France, franchi la barre symbolique des 300 buts en carrière professionnelle. Ce faisant, il a non seulement marqué l’histoire de son club mais aussi celle du football mondial, atteignant ce jalon à l’âge de 24 ans et 10 mois, surpassant ainsi Lionel Messi qui avait atteint ce total à 25 ans et 4 mois.

Le match contre Gibraltar, où la France a écrasé son adversaire 14-0, a été un terrain propice pour Mbappé pour démontrer son talent exceptionnel. En marquant un triplé, dont un but remarquable par lob de 40 mètres, il a également établi un nouveau record en devenant le meilleur buteur de l’histoire des Bleus en compétition officielle. Cette performance a dépassé celle de grands noms comme Thierry Henry et Antoine Griezmann, soulignant ainsi la trajectoire ascendante de Mbappé dans l’arène internationale.

Joueur du mois

En plus de ses exploits sur le terrain, Mbappé a également marqué l’histoire de la Ligue 1. En octobre 2023, il est devenu le premier joueur à remporter dix fois le titre de joueur du mois dans cette compétition, une prouesse qui témoigne de sa constance exceptionnelle et de son rôle prédominant dans le football français. Ses réalisations durant ce mois, notamment trois buts et une passe décisive en trois matchs, ont été cruciales pour les victoires de son équipe contre Rennes, Strasbourg et Brest.

L’impact de Mbappé ne se limite pas à ses capacités athlétiques. Sa popularité parmi les fans est indéniable, comme en témoigne sa troisième place dans le classement des ventes de maillots de Fanatics pour octobre, se plaçant derrière Jude Bellingham et Erling Haaland. Ce classement reflète l’admiration et l’engouement que Mbappé génère auprès des supporters du football, en France et à l’international.

La distinction de joueur du mois d’octobre attribuée à Mbappé confirme son statut de figure incontournable du football français. Il devance des concurrents de haut calibre, y compris son coéquipier Warren Zaïre-Emery. Ce trophée vient reconnaître l’impact significatif de Mbappé sur le jeu de son équipe et confirme son statut de star montante.

Alors que la saison 2023-2024 se poursuit, tous les regards sont tournés vers Kylian Mbappé. Fans et experts attendent avec impatience de voir s’il continuera à battre des records et à renforcer sa position parmi les légendes du football moderne. Avec un tel début de carrière, les attentes sont grandes, mais Mbappé semble bien parti pour relever tous les défis qui se présenteront à lui.