La Chine dévoile la puissance d’un de ses chasseurs de 5è génération

La Chine a récemment dévoilé au public les capacités impressionnantes de son avion de chasse furtif de cinquième génération, le J-20, également connu sous le nom de « Mighty Dragon ». Le ministère chinois de la Défense a partagé des images captivantes montrant l’aéronef en plein essor, réalisant des manœuvres complexes et tirant un missile air-air lors d’une démonstration sans précédent.

Ce chasseur furtif ne cesse de surprendre par ses capacités polyvalentes. Outre le tir de missile devant les caméras, le J-20 a démontré sa capacité à s’engager dans des missions variées telles que l’escorte, des manœuvres à grande vitesse et même le ravitaillement en vol, démontré ainsi sa polyvalence opérationnelle.

L’entrée en scène du J-20 a marqué un tournant significatif pour la Chine dans la course aux avions de combat furtifs de cinquième génération. Cela a consolidé les capacités militaires croissantes de la nation, notamment en mer de Chine méridionale et aux abords de Taïwan, tout en permettant à la Chine de réduire l’écart technologique avec les États-Unis.

Visuellement distinct des autres avions de sa catégorie, le J-20 se démarque par sa conception unique. Sa structure longue et ses ailettes frontales imposantes le différencient nettement des avions similaires tels que le F-22 Raptor et le F-35 Lightning II de Lockheed Martin, ainsi que des Su-57 et Su-75 russes.

Les caractéristiques techniques du J-20 témoignent de sa performance remarquable. Avec ses dimensions impressionnantes – longueur de 21,2 mètres, envergure de 13 mètres, hauteur de 4,69 mètres – et un poids maximal au décollage de 37 000 kilogrammes, cet avion affiche une capacité de charge significative et une autonomie remarquable.

En termes de capacité d’armement, le J-20 peut transporter jusqu’à 11 000 kilogrammes d’armes, soigneusement logées dans des baies internes et sur quatre pylônes sous les ailes. L’absence apparente d’un canon automatique suggère une orientation vers des engagements à distance plutôt que des combats rapprochés.

Grâce à une vitesse de pointe de 2 126 kilomètres par heure, un rayon d’action de 5 500 kilomètres et un plafond de service de 20 000 mètres, le J-20 affiche des performances impressionnantes qui en font un atout de taille pour la Chine en matière de projection de puissance en Asie.

En matière de défense, le J-20 est équipé d’une variété de missiles air-air, fabriqués localement, tels que le PL-10, le PL-12 et le PL-14. Ces missiles offrent des portées variées et des technologies de guidage avancées, renforçant ainsi les capacités offensives de cet avion furtif redoutable.