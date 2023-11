La Russie déploie des bombes spéciales en Ukraine

Face à une situation déjà tendue en Ukraine, la Russie a augmenté son arsenal en déployant des bombes guidées améliorées en Ukraine orientale selon l’Institut pour l’étude de la guerre relayé par Business Insider. Bien que ces bombes, connues sous les noms de FAB-250, FAB-500 et FAB-1500, aient des racines dans la conception soviétique, leurs versions récentes ont été dotées de technologies avancées, augmentant drastiquement leur précision.

La capacité destructrice de chaque bombe varie considérablement. La FAB-250 est spécialisée dans les cibles telles que les soldats et les fortifications légères, tandis que la FAB-500, plus lourde, peut anéantir des bâtiments entiers, des entrepôts et des infrastructures en béton. Cependant, c’est la FAB-1500 qui est la plus redoutable, capable de toucher des cibles souterraines et de détruire des bunkers profonds, rendant la défense contre une telle puissance explosive extrêmement difficile.

Des systèmes de guidage avancés

Ces bombes ne sont pas seulement innovantes par leur puissance brute. La véritable révolution réside dans les systèmes de guidage par laser et satellite intégrés. Ces systèmes permettent à ces bombes de frapper avec une précision sans précédent – aussi proche que 16 pieds de leur cible. De plus, la capacité de ces bombes à planer vers des cibles éloignées protège les avions qui les larguent, les maintenant à l’écart des menaces.

Mais ces innovations ne sont pas sans conséquences. Oleksiy Melnyk, du centre de réflexion Razumkov Center, a souligné l’impact psychologique dévastateur de ces bombardements sur la population ukrainienne. Les attaques ont souvent ciblé des installations civiles, entraînant un nombre tragiquement élevé de victimes civiles.

Bien que la technologie militaire continue d’évoluer, les implications humanitaires de son utilisation ne peuvent être ignorées. Le déploiement par la Russie de ces bombes avancées en Ukraine met en évidence la tension qui continue de régner en Ukraine plusieurs mois après le début de la guerre.