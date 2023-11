Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on X

Share on Facebook

Les chercheurs russes ont récemment dévoilé une avancée majeure dans le domaine de l’armement aérien avec la conception d’un missile d’avion non guidé aux capacités exceptionnelles. Cette création, présentée par le bureau d’études Splav, membre du géant de l’industrie militaire russe Rostec, marque une avancée significative dans le développement de munitions aériennes.

D’une taille de 80 mm, ce missile innove en agissant simultanément comme une bombe brise-béton et une bombe à fragmentation explosive, une première mondiale selon le groupe Rostec. Ce missile de nouvelle génération est équipé d’un moteur performant, offrant ainsi des perspectives prometteuses pour la création de munitions aériennes polyvalentes.

Publicité

L’objectif est de fusionner les caractéristiques des munitions brise-béton et à fragmentation explosives, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités tactiques. Cette approche novatrice témoigne de l’engagement de la Russie à rester à la pointe de la technologie militaire, offrant des solutions adaptées aux défis complexes du champ de bataille moderne.

La singularité de cette création réside dans sa capacité à frapper efficacement des cibles variées, qu’elles se trouvent dans des fortifications à couvert ou des zones boisées. Grâce à son moteur avancé, ce missile non guidé peut être la clé pour surmonter divers obstacles tactiques et optimiser les opérations aériennes. Cette polyvalence représente une avancée significative dans le développement des capacités offensives aériennes, offrant aux forces armées russes une option puissante et adaptable.

Les concepteurs de ce missile révolutionnaire ont été reconnus pour leur ingéniosité avec la décoration d’un prix professionnel. Ce succès témoigne de la résolution des problèmes scientifiques, techniques et pratiques auxquels ils ont été confrontés tout au long du processus de conception. Cette reconnaissance souligne l’importance stratégique de cette innovation dans le contexte des évolutions constantes des technologies de défense, renforçant ainsi la position de la Russie en tant que leader dans le domaine militaire.