Lagos Photo festival au Bénin : Patrice Talon au musée de la fondation Zinsou à Ouidah

Dans le cadre du Lagos photo festival organisé pour la première fois au Bénin, le chef de l’Etat béninois, Patrice Talon, s’est rendu au musée de la fondation Zinsou à Ouidah. Cette 14ᵉ édition du Lagos photo festival a été lancée le 27 octobre dernier et prendra fin le 31 décembre 2023.

Le président Patrice Talon a été accueilli au musée de la Fondation Zinsou à Ouidah où sont collectées et exposées, des œuvres d’art à l’occasion du Lagos photo festival. Le chef de l’État y a passé une heure trente minutes en compagnie du fondateur du Lagos Photo Zinsou, le Nigérian Azu Nwagbogu, ainsi que les autres acteurs de cet évènement. Dans ces circonstances, le numéro un du Bénin a effectué une visite guidée du musée.

« Après 1 h 30 de visite, le président s’est montré très enthousiaste de l’initiative d’avoir ouvert Lagos Photo au Bénin, de la qualité des œuvres qu’il a découvertes et du professionnalisme de l’équipe de la Fondation », a écrit Marie Cécile Zinsou, responsable de la Fondation Zinsou, sur X (ex-Twitter). « C’est un festival qui interroge le monde tel qu’il est aujourd’hui et qui nous pose des questions sur nous face au monde et face à ses problèmes et espoirs. Et quand on cherche des réponses, des espoirs, des idées, peut-être que se tourner vers les artistes, c’est une bonne solution », a-t-elle déclaré, d’après le journal étatique La Nation.

Trente-neuf artistes exposent leurs œuvres à cette 14ᵉ édition de Lagos Photo festival, qui est basé sur le thème « Ground State (Etat fondamental) La camaraderie au sein de l’étrangeté ». Louis Oké Agbo, Eliane Aïsso, Léïla Adjovi et Ishola Akpo figurent parmi les photographes dont les œuvres sont exposées au Lagos Photo Festival.