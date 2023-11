Le cofondateur d’Apple victime d’un AVC? ce qu’on sait

Share on Telegram

Le co-fondateur d’Apple, Steve Wozniak, a récemment fait la une des médias suite à un incident grave survenu au Mexique. Agé de 73 ans, il était attendu pour s’exprimer lors du prestigieux World Business Forum 2023, mais le destin en a décidé autrement. Des médias mexicains et américains ont rapporté qu’il avait été hospitalisé après avoir subi un accident vasculaire cérébral présumé. Cet événement a non seulement suscité l’inquiétude du public, mais a également jeté une ombre sur cet événement économique international.

L’incident s’est produit juste avant que Steve Wozniak ne prenne la parole au forum. CNN a relayé l’information, citant une source anonyme parmi les organisateurs du forum. Malheureusement, la télévision américaine n’a pas fourni de détails sur son état de santé, laissant le public dans l’expectative quant à sa condition actuelle. Selon le site d’informations américain TMZ, il aurait exprimé son malaise à son épouse, soulignant ainsi la gravité de la situation.

Face à cette situation préoccupante, plusieurs membres de l’équipe de Steve Wozniak ont fait le déplacement depuis les États-Unis à bord d’un jet privé. Leur mission est de s’assurer de ce qui s’est passé et de garantir que Wozniak reçoive les soins appropriés. Cette réaction témoigne de l’importance du co-fondateur d’Apple au sein de l’entreprise et de la communauté technologique en général.

Les médias mexicains ont également suivi de près cette affaire, avec des chaînes de télévision telles que Televisa et le quotidien El Universal relayant l’information. Selon leurs rapports, Steve Wozniak se trouve actuellement dans un hôpital privé, son état étant décrit comme « stable ». Cependant, l’incident rappelle à tous que personne n’est à l’abri des problèmes de santé, même les personnalités les plus influentes du monde de la technologie.

Steve Wozniak, qui avait fondé Apple Computer Inc. en 1976 aux côtés de Steve Jobs, est mondialement reconnu pour sa contribution à l’industrie technologique. Lors de ce forum, il avait prévu de partager son expérience et ses réflexions sur son travail avec Steve Jobs, ainsi que sur les défis posés par la technologie, notamment dans les domaines de l’intelligence artificielle et des cryptomonnaies. L’absence de sa perspective unique dans ces discussions suscite des interrogations quant à la direction que prendront les débats en son absence.