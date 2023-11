Le marché de l’électricité de la CEDEAO bientôt fonctionnel

Share on Telegram

Les responsables du Système d’Échanges d’Énergie Électrique Ouest Africain (WAPP) ont tenu dans la matinée de ce mercredi 15 novembre 2023, une rencontre avec les hommes des médias béninois et de la sous-région. L’objectif est de mieux expliquer le rôle du Centre d’Information et de Coordination (CIC) dont l’inauguration est prévue pour le vendredi 17 novembre.

Favoriser une plus grande intégration énergétique et améliorer la stabilité de l’approvisionnement électrique dans la région ouest africaine. C’est le rôle phare que jouera le Centre d’Information et de Coordination (CIC) pour le marché régional de l’électricité de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao). En d’autres termes, le CIC sert de plateforme commerciale régionale, coordonnant le fonctionnement du système régional d’énergie électrique.

Selon le Secrétaire général du Système d’échanges d’énergie Ouest africain (Eeeoa) ou (Wapp), Siengui Apollinaire Ki, le centre qui sera inauguré dans quelques jours est « une sorte de bourse de l’électricité qui permettra au niveau régional de mettre en place un marché interactif où se jouera la loi de l’offre et de la demande avec pour objectif de résoudre la crise énergétique que traversent de nombreux pays ». Des différentes explications, on retiendra ainsi que, le centre est l’outil qui procédera à la gestion du Marché Régional de l’Électricité de l’espace sous-régionale.

Les acteurs qui pourront intervenir dans ce marché sont les producteurs d’électricité pour vendre l’énergie électrique aux distributeurs afin qu’ils fournissent le consommateur final qu’est la population. Le WAPP compte 44 membres dont des vendeurs, des acheteurs et des transporteurs et a réalisé l’interconnexion de 14 pays sur les 15 que compte la CEDEAO. Le Centre d’Information et de Coordination (CIC) a été une réalité grâce au financement de l’Union Européenne.

Il s’agit d’une subvention de 30 millions d’Euros qui a servi à équiper le centre avec les technologies de dernière génération. Le financement qui vient du 10e Fonds Européen de Développement est subdivisé en plusieurs parties. Il y a en effet « la construction du bâtiment de CIC dans la commune d’Abomey-Calavi, au Bénin et la fourniture et l’installation de l’équipement nécessaire au bon fonctionnement au CIC et dans d’autres centres de contrôle nationaux de la sous-région ».

Rappelons que le Système d’échanges d’énergie Ouest africain (Eeeoa) ou (Wapp) qui est une institution spécialisée de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) a été créée en 1999 lors du 22ème Sommet de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la Cedeao. Il a été officiellement installé au Bénin en 2006. La cérémonie d’inauguration du Centre d’Information et de Coordination (CIC) pour le marché régional de l’électricité de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) aura le mérite de réunir des acteurs clés du secteur de l’électricité des pays membres de l’institution sous-régionale. Les autorités politiques sous-régionales procéderont au lancement officiel des activités de ce centre.