Maghreb: les produits russes prennent d’assaut les supermarchés de ce pays

Dans le sillage des sanctions occidentales, la Russie redirige ses efforts commerciaux vers l’Afrique, avec l’Algérie comme point d’ancrage notable. Cette redirection n’est pas limitée au commerce des produits agroalimentaires ; elle s’étend également à des partenariats stratégiques, notamment dans les domaines militaire et énergétique. La Russie, en quête de nouveaux marchés pour ses produits, trouve en Algérie et dans d’autres nations africaines comme l’Égypte, le Mali et la République centrafricaine, des partenaires disposés à collaborer.

L’année 2022 a vu une augmentation remarquable des importations de produits russes en Algérie, illustrant un élargissement significatif des échanges commerciaux entre les deux pays. Cette tendance s’insère dans un contexte plus large de coopération militaire et énergétique entre la Russie et plusieurs pays africains. En Algérie, par exemple, la collaboration avec la Russie couvre des aspects variés, incluant des accords militaires et des initiatives énergétiques.

Étendre son influence

La coopération militaire est particulièrement notable, avec la Russie fournissant de l’équipement et une formation militaire à des pays comme l’Algérie, l’Égypte, le Mali et la République centrafricaine. Ces collaborations soulignent l’influence croissante de la Russie en Afrique et son rôle en tant que fournisseur d’armements et de sécurité dans la région. Cette stratégie s’inscrit dans le cadre plus large de la politique russe visant à étendre son influence géopolitique et à contrebalancer l’influence occidentale en Afrique.

Dans le domaine énergétique, la Russie s’engage également avec des pays africains pour développer des projets d’infrastructures énergétiques, y compris l’exploration et l’exploitation de ressources énergétiques. Ces initiatives contribuent à renforcer les liens économiques entre la Russie et l’Afrique, tout en offrant aux pays africains des opportunités de développement énergétique.

L’intensification des importations de produits russes en Algérie est révélatrice d’une tendance plus vaste de coopération entre la Russie et les pays africains. Au-delà du commerce agroalimentaire, cette coopération s’étend aux sphères militaire et énergétique, démontrant l’ambition de la Russie de jouer un rôle de plus en plus important en Afrique. Cette évolution des relations russo-africaines pourrait avoir des implications significatives pour l’équilibre géopolitique et économique dans la région.