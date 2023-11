Mali: Goïta annonce la prise de Kidal

Les récents événements au Mali ont connu un tournant crucial alors que les forces armées maliennes (FAMa) annoncent avoir pris position dans la ville stratégique de Kidal, située dans le nord du pays. Kidal, bastion historique des séparatistes et enjeu majeur de souveraineté pour l’État central, était sous le contrôle des rebelles depuis plus d’une décennie. Cette avancée stratégique a été confirmée par l’état-major des armées du Mali sur les réseaux sociaux, annonçant ainsi une étape significative dans la quête de sécurisation du territoire.

Le président de la transition au Mali, dans une série de tweets, a souligné l’importance de cette action. Faisant référence à la résolution 2690 (2023) des Nations unies, il a loué le courage et la détermination des FAMa, saluant la bravoure de ces soldats ayant conduit à des pertes substantielles chez les groupes armés terroristes (GAT). Cette prise de Kidal s’inscrit dans une mission plus large visant à restaurer l’intégrité du territoire, conformément aux résolutions du Conseil de Sécurité.

« Mes chers compatriotes, en application de la résolution 2690 (2023) des NU, aujourd’hui 14/11/23, grâce à Allah, en raison du courage et de la détermination de nos FAMAs un raid à été mené depuis quelques jours en direction de Kidal et de lourdes pertes infligées aux GAT. Aujourd’hui, nos forces armées et de sécurité se sont emparées de Kidal. Notre mission n’est pas achevée. Je rappelle qu’elle consiste à recouvrer et à sécuriser l’intégrité du territoire, sans exclusive aucune, conformément aux résolutions du Conseil de Sécurité« , a écrit le président de la Transition Assimi Goïta.

Cependant, cette avancée n’est pas sans conséquences. Le président de la transition a tenu à rendre hommage aux victimes civiles et militaires qui ont sacrifié leur vie dans ce conflit. Il a souligné la nécessité de maintenir la mission en cours afin de sécuriser intégralement le territoire malien. Cette déclaration, bien que victorieuse, témoigne également des défis persistants auxquels le Mali est confronté, notamment en matière de sécurité et de stabilité.

L’offensive des FAMa vers Kidal, appuyée par des membres du groupe paramilitaire russe Wagner, avait repris avec vigueur avant cette prise de position. Cette avancée, marquée par le déploiement d’au moins un appareil militaire dans la ville, représente un changement significatif dans l’équilibre du pouvoir régional. Cependant, la présence de ces supplétifs étrangers pourrait également soulever des préoccupations quant aux implications géopolitiques et à l’impact sur la dynamique interne du pays.