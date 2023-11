Mars: l’ambitieux projet du Japon pour la planète

L’espace revêt aujourd’hui d’un enjeu important pour l’humanité. Les plus grandes puissances du monde développent d’incroyables projets afin de visiter l’immensité du cosmos. Ce sont les États-Unis et la Russie qui ont donné le ton en ce qui concerne la conquête spatiale. Les deux superpuissances sont à l’origine des grandes avancées que le monde a connues dans le spatial.

Cependant, depuis quelques décennies maintenant, d’autres nations ont fait basculer leurs programmes spatiaux dans une autre dimension. Elles font quasiment jeu égal avec les États-Unis et la Russie. C’est le cas du Japon. Le pays est entrain de préparer une mission spatiale qui va entrer dans les annales de l’histoire. Il s’agit de la mission Martian Moons eXploration (MMX) qui a pour objectif d’étudier les lunes de la planète Mars.

À ce jour, Phobos et Deimos sont les deux lunes connues de Mars. Cela fait plusieurs années que ces deux satellites intriguent les astrophysiciens du monde entier. En effet, le débat fait rage au sein de la communauté scientifique quant à savoir si Phobos et Deimos sont réellement des lunes gravitant autour de Mars. Certains experts estiment qu’il pourrait s’agir d’astéroïdes. La mission Martian Moons eXploration (MMX) a pour but d’élucider ce mystère.

Conduite par le Japon, elle va cibler en priorité la « lune » Phobos. Le vaisseau japonais sera équipé de technologies de dernière génération dont des instruments de télédétection et d’observation. Les scientifiques japonais ont choisi Phobos, car elle est plus proche. De plus, elle possède un diamètre très grand (27 km) avec la spécificité de faire trois fois par jour le tour de Mars. La construction de ce vaisseau unique en son genre est le fruit d’une coopération entre l’agence spatiale japonaise et les agences européennes et américaines.

La mission Martian Moons eXploration (MMX) est prévue pour se dérouler en 2024. Les échantillons collectés vont permettre de savoir si Phobos et Deimos sont bel et bien des lunes ou des astéroïdes. Les prélèvements serviront aussi de bases de données aux astrophysiciens dans leur quête de compréhension du mécanisme de l’univers.

Selon des sources concordantes et après avoir terminé sa mission, le vaisseau japonais rejoindra la terre et va atterrir dans le désert australien. 2024 s’annonce être une année palpitante pour le secteur spatial. La Russie, les États-Unis, l’Inde, la Corée du Sud ont annoncé de grands projets spatiaux pour l’année à venir. Il se pourrait bien que l’on s’achemine vers une nouvelle ère qui va permettre à l’humanité de mieux connaître le cosmos.