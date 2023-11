Moele Bénin : Jacques Ayadji confie des missions aux responsables du parti

Elu lors du premier congrès ordinaire tenu en septembre 2023, le nouveau bureau politique national du parti Mouvement des Élites Engagées pour l’Émancipation du Bénin (Moele Bénin) a été officiellement installé dans ses fonctions. C’était à l’occasion de la rentrée politique que le parti a effectuée le samedi 18 novembre 2023 à Cotonou. Devenue une tradition à Moele-Bénin, cette cérémonie a mobilisé les militants et sympathisants, les coordonnateurs à divers niveaux et les figures de proue du parti.

La rentrée politique de Moele Bénin est placée sous le thème « La Tolérance en politique ». A travers ce thème, Moele-Bénin se veut à l’avant-garde de la tolérance, gage de cohésion sociale et de paix. « Moele Bénin, en effet, s’efforce de cultiver en tout temps et en tout lieu la tolérance et devra sans fléchir poursuivre sur cette lancée afin de devenir le groupe fédérateur au sein de l’écosystème politique qui permettra à notre pays le Bénin de bâtir son unité nationale… », fait savoir Jacques Ayadji, le président du parti.

Cette valeur démocratique, les 61 membres du bureau politique national doivent l’incarner tout au long de leur mandat. Selon le numéro 1 de Moele-Bénin, la tolérance consiste « à accepter les droits fondamentaux et les libertés civiles des individus et des groupes dont on ne partage pas les points de vue. La tolérance en politique est un principe fondamental de la démocratie ». A cette cérémonie, les nouveaux membres du bureau politique national à qui les valeurs démocratiques sont inoculées, ont été installés dans leur fonction avec des lettres de mission bien définies.

Et comme on peut s’en douter, ils auront pour lourde responsabilité de mobiliser les masses autour des idéaux du parti à savoir le patriotisme économique et l’inclusion sociale. L’ambition des responsables de Moele-Bénin est d’insuffler une nouvelle dynamique susceptible d’orienter le choix des populations pour les élections générales de 2026. « Le parti Moele Bénin est un signe du temps qui est en marche vers les objectifs à savoir : l’obligation du débat idéologique, le patriotisme économique et l’inclusion sociale », a rappelé Dr Emilie Tingbé Azalou, la vice-présidente de Moele Bénin, chargée des relations avec la société civile qui pense que le parti est résolument en marche

Conscient de l’immensité de la tâche à accomplir, Wilfried Gildas Viahoundé, secrétaire administratif du parti a exhorté ses camarades de lutte à faire preuve de professionnalisme. « Chers camarades, 2023 avec cette nouvelle équipe, nous la voulons et savons que vous la voulez également être un nouveau départ. Un nouveau départ plus fort, avec de la conviction, du travail et surtout des réalisations. Je souhaite à chacun d’entre nous de faire preuve du professionnalisme afin d’arriver à incarner pleinement les responsabilités qui sont les siennes (…). Bon mandat à nous ». Au cours de cette rencontre, le rapport du premier congrès ordinaire tenu en septembre 2023 a été présenté aux militants et sympathisants du parti.