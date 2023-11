Mondial 2026 : Le Bénin dernier du groupe C

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on X

Share on Facebook

Il lui fallait 3 points pour se relancer dans les éliminatoires du mondial 2026. Mais le Bénin n’a pas pu faire cet exploit face au Lesotho ce mardi au Moses Mabhida stadium de Durban en Afrique du Sud. Le match s’est soldé par (0-0) partout au grand dam des amoureux du cuire rond du Bénin. Le capitaine Steve Mounier et ses coéquipiers n’ont donc pas réussi à trouver le chemin des filets malgré la tactique de jeu présentée par le sélectionneur national Gernot Rohr.

Ce match nul que viennent de conéder les Guépards face aux Crocodiles du Lesotho positionne le Bénin à la dernière place du groupe C avec 1 point, puisque battu le samedi 18 novembre 2023 par l’Afrique du Sud (1-2). Pour le compte de cette journée, le Rwanda prend l’avantage sur les Bafanas Bafanas en les battant par le score de 2 buts à 0. Ce qui lui permet de prendre la tête du groupe avec 4 points suivi de l’Afrique du Sud qui totalise 3 points.

Publicité

Le Nigéria quant à lui engrange 2 points après deux matchs nuls. Le Lesotho et le Zimbabwe occupent respectivement les 4e et 5e places avec 2 points chacun. Les prochaines journées pour le compte du groupe C sont pour 2024, le temps pour les Guépards d’affûter leurs âmes pour se repositionner dans la compétition.