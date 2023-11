Mort de Nahel: le policier responsable remis en liberté en France

L’affaire tragique du décès de Nahel, un adolescent de 17 ans, lors d’un contrôle routier en France, a connu un développement majeur ce mercredi 15 novembre. Le policier impliqué, Florian M., âgé de 38 ans, a été libéré sous contrôle judiciaire après avoir passé environ quatre mois et demi en prison. Cette décision fait suite à une réévaluation par les juges d’instruction, qui ont estimé que les conditions justifiant sa détention provisoire n’étaient plus appropriées. Le drame, survenu le 27 juin, avait déclenché une vague d’émeutes et de troubles dans plusieurs villes françaises.

Depuis son incarcération le 29 juin pour homicide volontaire, le parcours judiciaire du policier a été jalonné de plusieurs tentatives pour obtenir sa libération. Après un refus initial en juillet, suivi par une confirmation de sa détention en août, son avocat, Me Laurent-Franck Liénard, avait annoncé son intention de former un pourvoi en cassation, remettant en question la légalité de la détention de son client. Une seconde demande en octobre avait également été rejetée, maintenant le policier derrière les barreaux jusqu’à cette récente décision.

Publicité

Dans les termes de sa libération, il est stipulé que le policier doit respecter plusieurs conditions strictes. Il lui est interdit de contacter les témoins et les parties civiles impliquées dans l’affaire, de se rendre à Nanterre, et de posséder une arme. Un cautionnement financier a également été exigé, soulignant la gravité de l’affaire et la nécessité de garantir sa coopération avec les autorités judiciaires.

Le décès de Nahel avait entraîné de violentes réactions dans le pays, avec des scènes de pillages, des tirs de mortiers d’artifice sur des bâtiments publics et des incendies, reflétant les tensions croissantes entre les forces de l’ordre et certaines communautés. La remise en liberté du policier constitue un tournant dans une affaire qui reste hautement sensible et continue de susciter des débats animés sur la violence policière et la sécurité publique en France.