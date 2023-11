Nigeria : la raffinerie de Dangote alimentée en décembre pour des tests

En mai dernier, l’Afrique a assisté à un événement historique avec l’inauguration de la plus grande raffinerie de pétrole du continent, située au Nigeria. La raffinerie de Dangote, portant le nom de l’homme le plus riche d’Afrique, Aliko Dangote, pourrait mettre fin à un paradoxe économique nigérian : bien que le Nigeria soit un grand producteur de pétrole, il importe la majeure partie de son carburant en raison d’un manque d’infrastructures de raffinage.

Le projet colossal, d’une valeur de 20,5 milliards de dollars, présente une capacité de traitement impressionnante de 650 000 barils par jour. Cette raffinerie s’aligne sur l’ambition du Nigeria de produire quotidiennement 250 000 barils d’essence et 100 000 barils de gasoil et de diesel. En faisant cela, le pays pourrait réduire considérablement ses importations de carburant. Il est également à noter que la Nigeria National Petroleum Co détient 20% de cette raffinerie, illustrant une fusion stratégique entre les secteurs public et privé.

La presse nigériane a révélé que la raffinerie serait alimentée avec jusqu’à six cargaisons de pétrole brut pour des essais dès le mois de décembre. Ces informations, provenant notamment d’un responsable de la NNPC, indiquent que l’approvisionnement initial serait d’environ 200 000 barils par jour dans le cadre d’un accord d’un an, avec des volumes futurs basés sur un accord mutuel.

Le processus de mise en service a commencé en mai après plusieurs retards, à un coût dépassant les prévisions initiales. Cette phase est essentielle pour tester les différentes unités de production et s’assurer de leur fonctionnement optimal. Les experts estiment que la transition entre les tests et la production à plein régime de carburants de haute qualité peut prendre plusieurs mois.

Selon un expert la valeur des carburants produits par la raffinerie augmenterait progressivement à mesure qu’elle se rapprocherait de sa pleine capacité. Le rythme d’approvisionnement initial serait d’environ 325 000 bpd, soit 10 cargaisons par mois, avant d’augmenter par la suite.