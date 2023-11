Opposition au Bénin : Paul Hounkpè répond à Boni Yayi

Le parti Force cauris pour un Bénin émergent (Fcbe) n’est pas resté indifférent aux propos de Boni Yayi, président du parti Les Démocrates qui, dans sa revendication de représentation de l’opposition dans les Institutions en charge de l’organisation des élections a déclaré que « le parti FCBE n’est de l’opposition ». C’était le lundi 27 novembre 2023 lors de la rencontre entre le président Patrice Talon et Les Démocrates au Palais de la Marina.

Et comme on peut s’y attendre Paul Hounkpè, le secrétaire exécutif national de la Fcbe et le bureau politique ont qualifié cette déclaration d’« extrêmement grave, indigne et qui viole les lois de la République ». Une conférence de presse a été animée ce mercredi 29 novembre à Cotonou au siège du parti pour mettre en garde le parti LD.

A en croire les conférenciers, le président Boni Yayi n’est pas à son premier forfait. Le Sen Paul Hounkpè et le bureau politique ont encore en mémoire les actes de calomnie et de dénigrement dont le parti a été sujet depuis 2020. « Monsieur Boni YAYI n’a jamais cessé de calomnier, de vilipender et de traîner dans la boue notre parti et ses responsables depuis 2020. Plus particulièrement pendant la campagne pour les législatives de janvier 2023 et dernièrement au Palais de la Présidence où devant le Président Patrice Talon, il affirme que notre parti n’est pas de l’opposition », ont-ils fait savoir.

C’est un paradoxe, selon les responsables du parti Fcbe qui ont fait allusion à la démarche entreprise par Les Démocrates envers eux pour renforcer les liens avec les autres forces de l’opposition. « …Or quelques jours plutôt, précisément le 10 novembre 2023, le même personnage a saisi notre parti et lui a demandé une audience à l’effet du regroupement des partis de l’opposition », ont-ils rappelé aux hommes des médias.

« Comment comprendre que quelqu’un qui vous envoie une telle demande le 10 novembre et à laquelle vous avez répondu favorable, se retrouve le 23 novembre 2023, soit deux semaines après devant le Président Patrice Talon et dit que vous n’êtes pas de l’opposition ? », les responsables s’interrogent et soutiennent que Les Démocrates « perd les pédales et est mû par un esprit de dénigrement, de vengeance, de refus de la contradiction et de la volonté de compromettre à tout instant la paix dans notre pays ».

Le parti de Paul Hounkpè dénie à Boni YAYI la capacité et le droit de se prononcer au nom de toute l’opposition béninoise. La Fcbe demeure un parti d’opposition et ne saurait accepter un tel dénigrement de la part du parti du président Boni et ses camarades de LD et les met en garde. « Par ailleurs, nous mettons en garde le Président du parti Les Démocrates et sa clique de s’attaquer encore aux attributs de notre parti la FCBE sous peine de poursuites judiciaires », précise le communiqué final de la Fcbe qui reste ouverte pour discuter avec tous les partis qui se réclament de l’opposition dans le respect mutuel.