Perturbations électriques au Bénin : la SBEE s’explique

Les abonnés à la société béninoise d’énergie électrique font face à des coupures d’électricité. Cela est dû au réseau interconnecté de la société qui subit des perturbations depuis quelques heures, engendrant des désagréments. Dans un communiqué daté d’hier mercredi 29 novembre 2023, la SBEE informe le public que des équipes techniques sont actuellement mobilisées et travaillent sur la reconfiguration du réseau sur la Vra avec la centrale de Maria-Gleta1.

Communiqué

La Société béninoise d’énergie électrique (Sbee) informe son aimable clientèle que suite à l’effacement du réseau Tcn d’où elle tire une partie de son mix énergétique, le réseau interconnecté connaît des perturbations.

Cette situation crée des désagréments et impacte les abonnés de la SBEE.

Les équipes techniques sont à pied d’œuvre et procèdent à la reconfiguration du réseau sur la Vra avec la centrale de Maria-Gleta1.

La Sbee rassure sa clientèle du retour à la normale et leur présente ses excuses de cette situation hors de son contrôle.

La Sbee, des femmes et des hommes à votre service 24h/24.



Fait le 29 novembre 2023

La Direction technique

Pour rappel, le communiqué de la SBEE intervient plusieurs semaines après qu’elle ait informé que les factures sont désormais payables via les banques et les gsm. L’information avait été donnée via une annonce faite par la direction générale de la compagnie. Il faut dire que cette décision intervient quelques mois après que le changement de directeur général à la SBEE a eu lieu. Il s’agit de Gabriel Dégbégni, Coordonnateur national du Millennium Challenge Account (MCA-Bénin II).

Il avait été désigné par le Conseil d’Administration de ladite société pour remplacer l’ancien Directeur Général Gérard Zagrodnik dont le départ avait été annoncé pour le 31 août 2023. Il est aussi à préciser que le nouveau Directeur Général de la SBEE, Gabriel Dégbégni avait été choisi pour le reste du mandat de la société canadienne MHI qui assure la gestion de la SBEE depuis quelques années.