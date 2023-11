Pétrole: ce géant africain lance un nouveau brut

Le Nigeria, premier producteur de pétrole d’Afrique, a récemment annoncé l’arrivée sur le marché international d’une nouvelle variété de pétrole brut, baptisée Nembe dans un communiqué. Cette nouvelle était attendue avec enthousiasme, et la Compagnie pétrolière nationale (NNPC) a confirmé son ambition d’exporter près de deux millions de barils de cette variété par mois. Cette initiative marque un tournant significatif dans le secteur pétrolier du pays et ouvre de nouvelles opportunités sur la scène internationale.

Le Nembe a déjà fait ses débuts sur le marché international, avec des cargaisons envoyées vers la France et les Pays-Bas. La NNPC a annoncé fièrement ces expéditions, précisant que le pays avait l’intention de maintenir un rythme de deux cargaisons par mois, chacune comprenant 950 000 barils. Cela témoigne de la confiance que le Nigeria place dans cette nouvelle variété de pétrole, en vue de stimuler son économie et de renforcer sa position en tant que leader du secteur pétrolier africain.

Ce qui distingue le Nembe des autres variétés de pétrole brut, c’est sa densité API de 29°. Cette caractéristique a valu au Nembe le qualificatif « attractif » de la part de la NNPC. De plus, il présente une faible teneur en soufre et une empreinte carbone réduite grâce à l’élimination des gaz de torche. Ces propriétés répondent parfaitement aux exigences des principaux acheteurs en Europe, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités commerciales pour le Nigeria.

L’inauguration de la production du Nembe s’accompagne de la mise en service du nouveau terminal d’exportation de pétrole brut de Nembe (NCOET). Cette unité flottante de stockage et de déchargement est capable de stocker jusqu’à deux millions de barils de pétrole brut et de les charger sur n’importe quel pétrolier. Avec une capacité de chargement de 25 000 barils par heure, ce terminal devrait permettre d’exporter plus de 3,6 millions de barils de pétrole brut chaque mois une fois qu’il fonctionnera à pleine capacité. Cette infrastructure renforce davantage la position du Nigeria sur le marché mondial du pétrole.

La NNPC a également noté que le Nembe était auparavant mélangé au Bonny Light et exporté via le terminal pétrolier et gazier de Bonny. Toutefois, des problèmes de sécurité avaient limité le transit de cette variété de pétrole, mais grâce à une solution trouvée récemment, les exportations ont repris. Cela marque une étape majeure dans l’optimisation de la logistique pétrolière du pays et renforce sa réputation en tant que fournisseur fiable sur le marché mondial.