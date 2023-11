USA: la Chine sort l’artillerie lourde pour punir le pays

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on X

Share on Facebook

La Chine a récemment pris une décision stratégique majeure qui pourrait significativement impacter les relations commerciales et géopolitiques avec les États-Unis. En réponse aux sanctions américaines, notamment sur les semi-conducteurs haut de gamme, le ministère du Commerce chinois a annoncé un renforcement des contrôles sur les exportations de terres rares.

Ces éléments, essentiels dans la fabrication de technologies avancées telles que les voitures électriques et les équipements de défense, sont désormais soumis à des exigences de déclaration plus strictes, bien que la Chine n’ait pas encore imposé de limitations quantitatives.

Publicité

Une décision importante

Cette décision revêt une importance considérable, d’autant plus que la Chine domine le marché mondial des terres rares. Avec 60 % de l’extraction mondiale et 87 % du traitement, la Chine exerce une influence considérable sur la disponibilité de ces minéraux. La complexité de leur extraction et de leur traitement renforce cette dominance, rendant les industries mondiales dépendantes des exportations chinoises.

En parallèle, les tensions géopolitiques entre la Chine et les États-Unis s’intensifient. Le dirigeant chinois Xi Jinping est attendu à San Francisco pour le sommet de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique, où il devrait rencontrer le président américain Joe Biden. Cette rencontre survient dans un contexte où la Chine utilise ses exportations de terres rares comme levier dans ses relations avec les États-Unis.

Toutefois des experts mettent en garde contre les risques de la stratégie chinoise de bloquer l’exportation des terres rares, soulignant qu’elle pourrait également nuire à l’économie chinoise, en particulier dans un monde où les produits chinois sont de plus en plus demandés à l’international.

Publicité

L’occident veut diversifier ses sources

Face à cette dépendance croissante aux terres rares chinoises, les États-Unis et leurs alliés cherchent activement à diversifier leurs sources d’approvisionnement. Des initiatives comme l’accroissement de la production domestique de terres rares aux États-Unis visent à réduire cette dépendance. La découverte récente de nouvelles réserves en Chine montre cependant que la nation asiatique continue de renforcer sa position sur ce marché stratégique. Cette situation complexe continue de façonner les relations internationales et pourrait avoir des répercussions durables sur de nombreux secteurs industriels.