Pour Lula, la riposte d’Israël est aussi grave que l’attaque du Hamas

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a fait une déclaration controversée lors d’une cérémonie à Brasilia, accueillant des Brésiliens et des Palestiniens évacués de la bande de Gaza. Il a comparé les actions d’Israël à Gaza à celles du Hamas lors de leurs attaques du 7 octobre, les qualifiant toutes deux de graves. Lula a vivement critiqué Israël pour ce qu’il considère comme des frappes disproportionnées, entraînant la mort de nombreux innocents, y compris des enfants. Ces propos ont suscité une réaction immédiate et critique de la part de la communauté juive brésilienne.

La déclaration de Lula intervient dans un contexte de tension accrue après les attaques de Hamas contre Israël le 7 octobre, qui ont tué environ 1 200 personnes, majoritairement des civils. En réponse, les frappes israéliennes sur Gaza ont été massives, avec un bilan humain de 11 240 morts, dont de nombreux civils et 4 630 enfants, selon les sources de Gaza. Israël, toutefois, réfute les allégations selon lesquelles il ciblerait délibérément des civils, accusant le Hamas d’utiliser des infrastructures civiles pour ses opérations.

La communauté juive du Brésil, représentant environ 120 000 personnes, a critiqué les remarques de Lula, les qualifiant d’ »erronées » et « dangereuses« . Ils ont insisté sur les efforts « visibles et prouvés » d’Israël pour éviter les pertes civiles palestiniennes, et ont appelé à une approche plus équilibrée de la part des autorités brésiliennes dans leurs commentaires sur le conflit.

Enfin, Lula a exprimé sa solidarité avec les Brésiliens et les Palestiniens affectés par le conflit, mettant en lumière les efforts déployés pour leur rapatriement sécurisé. Ses déclarations reflètent la complexité et les défis de la diplomatie moderne, où les enjeux humanitaires se heurtent souvent aux réalités politiques et militaires.