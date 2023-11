Share on Telegram

L’agence russe d’exportation d’armements, Rosoboronexport, a récemment révélé son impressionnante étendue de partenariats en Afrique. Selon Sergueï Tchemezov, PDG de la corporation Rostec, dont fait partie Rosoboronexport, cette agence a développé des relations de coopération avec pas moins 43 sur les 54 pays que compte le continent africain.

Ce partenariat étendu en Afrique témoigne de l’effort continu de la Russie pour développer ses relations commerciales avec le continent. La Russie ne se limite pas à des relations de fourniture d’armements, mais cherche également à coopérer avec les pays africains sur des projets de développement conjoint d’armes et d’équipements militaires. Cette approche s’inscrit dans la stratégie globale de la Russie visant à élargir sa présence sur les marchés mondiaux de la défense.

En plus de l’Afrique, Rosoboronexport continue de travailler avec des marchés traditionnels en Asie du Sud-Est, au Proche-Orient et au sein de la Communauté des États indépendants. Cela témoigne de l’ambition de la Russie de diversifier ses partenariats internationaux dans le secteur de la défense et de renforcer sa position en tant qu’acteur majeur sur la scène mondiale.

Le fait que la Russie soit prête à développer de nouveaux types d’armes en partenariat avec l’Afrique du Sud est un exemple concret de cette stratégie de coopération technologique. Cette collaboration permettra non seulement aux pays africains de renforcer leur capacité de défense, mais aussi de stimuler le développement technologique et industriel dans la région.

Ces derniers mois, la Russie a multiplié les partenariats avec les pays africains et la tenue du sommet Russie – Afrique au cours de cette année a renforcé cet état de chose. Certains participants à ce sommet ont exprimé leurs intérêts face aux réalisations de la Russie comme le témoigne plusieurs vidéos qui ont circulé sur la toile à l’époque.