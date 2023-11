Russie : comment les milliardaires déjouent les sanctions dans ce secteur

Share on Telegram

Le déclenchement de la crise russo-ukrainienne a eu de lourdes répercussions sur les activités de certaines des personnes les plus riches de Russie. En effet, de nombreux oligarques et autres milliardaires n’ont pas échappé aux sanctions occidentales. Ces personnalités ont dû s’adapter au contexte. La plupart des milliardaires russes sont connus pour entretenir une relative discrétion.

Cependant, ils ne lésinent sur aucun moyen pour se faire plaisir. Ils sont propriétaires de luxueuses maisons, de yatch futuristes, de bolides de dernière génération etc. Ces Russes très fortunés sont aussi propriétaires de jets privés avec lesquels ils peuvent se déplacer confortablement et très rapidement aux quatre coins du monde. Avec les sanctions occidentales, bon nombre de ces jets privés ne peuvent plus survoler une grande partie de l’espace aérien européen.

Le territoire européen était très prisé par les oligarques russes qui s’y rendaient pour mener des affaires et s’adonner à divers loisirs. Plusieurs jets privés appartenant à ces milliardaires étaient enregistrés en Europe avant le déclenchement du conflit avec l’Ukraine. Pour continuer à voler à bord de leurs avions, ces richissimes personnalités ont pris d’assaut de nouvelles voies aériennes.

Les milliardaires privilégient désormais des pays comme le Kirghizistan, le Kazakhstan, la Biélorussie, les États de l’ex-Union soviétique et la Chine. En empruntant ces voies aériennes, les oligarques et les Russes très influents peuvent faire voler leurs jets privés sans la moindre tracasserie. Lorsqu’ils ne voyagent pas avec les avions personnels, diverses personnalités russes utilisent des stratagèmes bien huilés pour se rendre dans la zone de l’Union Européenne. C’est la Turquie qui sert d’escale pour ces voyageurs spéciaux.

Néanmoins, pour prétendre entrer sur le territoire de l’UE, les propriétaires de jets privés ne doivent avoir aucun antécédent judiciaire. Le conflit russo-ukrainien a contraint les premières autorités russes à mettre en place des stratégies d’adaptation pour amorcer l’impact des sanctions occidentales. Pour continuer à vendre son pétrole et engranger des bénéfices, le Kremlin utilise une vieille flotte de pétrolier non enregistrée dans les registres internationaux.

La stratégie a porté ses fruits puisque la Russie vend son brut à de très gros consommateurs comme la Chine, l’Inde ou encore la Turquie. Les personnes les plus riches de la Russie se sont inscrits dans cette même démarche de résilience. Alors que le conflit avec l’Ukraine bat son plein, la Russie a pour objectif d’augmenter considérablement son budget militaire en 2024 afin de répondre à de nouveaux défis. Les occidentaux de leurs côtés, avec les États-Unis en tête, ne comptent pas desserrer de sitôt l’étau des sanctions contre la Russie.