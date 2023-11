Share on Telegram

Une méga-tempête sans précédent a frappé le sud de la Russie et la péninsule de Crimée, semant le chaos et la destruction sur son passage. Désignée comme la « tempête du siècle » par les médias russes, cette violente perturbation météorologique a débuté dimanche dernier, laissant dans son sillage d’importantes perturbations.

La mer Noire, déchaînée par des rafales de vent d’une rare intensité, a débordé sur les autoroutes, submergeant des infrastructures et privant environ 500 000 personnes d’électricité, selon les autorités locales. Cette déferlante a généré des vagues géantes, rendant les routes impraticables et mettant en péril la sécurité des habitants. Dans la région de Krasnodar, où se trouvent notamment les stations balnéaires très prisées de Sotchi et d’Anapa, les dégâts sont considérables.

Des centaines d’arbres ont été déracinés, des constructions métalliques des plages ont été arrachées par des vents dévastateurs. Ces destructions ont engendré plusieurs blessés, nécessitant l’intervention des équipes de secours déployées par le ministère russe des Situations d’urgence. À Vitiazevo, près d’Anapa, un cargo imposant, le Blue Shark, battant pavillon du Belize, s’est échoué à cause de la tempête, témoignant de la force destructrice des éléments déchaînés.

La ville olympique de Sotchi n’a pas été épargnée par la furie de la tempête. Le trafic ferroviaire a été sérieusement perturbé en raison de chutes d’arbres sur les voies, mettant en difficulté les déplacements des habitants et des touristes. La situation n’est guère meilleure à Novorossiïsk, où le Consortium du pipeline de la Caspienne a pris la décision prudente de suspendre le chargement du pétrole.

Les pétroliers ont été mis à l’abri en raison des conditions météorologiques extrêmement défavorables selon nos recoupements d’informations : des rafales de vent atteignant jusqu’à 24 mètres par seconde et des vagues impressionnantes culminant à 8 mètres de hauteur.