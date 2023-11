Sadio Mané & Mohamed Salah : des révélations sur leur relation

Sadio Mané et Mohamed Salah sont considérés comme deux des meilleurs footballeurs africains de l’histoire. L’égyptien et le sénégalais sont les têtes de gondoles du ballon rond africain depuis quelques années maintenant. Les deux joueurs ont évolué ensemble à Liverpool durant de nombreuses saisons. Ils ont notamment formé un fabuleux trio avec le brésilien, Roberto Firmino.

À Liverpool, Salah et Mané étaient de véritables machines à buts. Ils ont terrorisé les meilleures défenses d’Europe avec des performances exceptionnelles. Si Liverpool a remporté la Ligue des Champions 2019 et le championnat d’Angleterre 2020, c’est en grande partie grâce aux talents de Mohamed Salah et de Sadio Mané. Malgré le fait qu’ils aient longtemps évolué ensemble à Liverpool, ce n’était pas le grand amour entre le Lion de la Teranga et le Pharaon égyptien.

Dans son livre qui vient de sortir, Roberto Firmino a fait des révélations sur la relation atypique qui existait entre les deux légendes. D’après le brésilien, les relations étaient plutôt glaciales entre les deux ballons d’or africain. Pour le bien de l’équipe, ils s’attelaient à demeurer professionnel. C’était le strict minimum entre le sénégalais et le Camerounais.

Roberto Firmino est revenu sur des matchs qui ont mis en avant l’ambiance froide au sein du duo Mané-Salah. Firmino a révélé que malgré son aspect calme, Sadio Mané pouvait sortir de ses gonds lorsque son compère égyptien refusait de lui livrer des passes décisives. Le joueur auriverde déclare qu’il a eu à jouer un grand rôle afin que ses deux coéquipiers puisse s’entendre sur le terrain.

« Sadio Mané était plus intense dans les bons comme dans les mauvais moments. C’était le plus explosif de nous trois et c’était aussi la personne avec qui j’avais le plus de liberté pour discuter de ce sujet. Je lui parlais toujours, lui donnais des conseils, essayais de le calmer. Ils n’ont jamais été les meilleurs amis, chacun restait seul. Il était rare de le voir parler tous les deux et je ne sais pas si cela avait à voir avec la rivalité égypto-sénégalaise dans les compétitions africaines » a laissé entendre Firmino.