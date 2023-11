Sénégal: les partisans de Sonko vont tenter le tout pour le tout

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on X

Share on Facebook

L’élection présidentielle sénégalaise approche à grands pas et les différents candidats sont dans les starting-blocks. Qui va succéder à Macky Sall ? Rendez-vous au soir du 4 février. Le prochain scrutin présidentiel s’annonce très indécis. Amadou Ba, l’actuel Premier ministre sera celui qui va représenter la coalition au pouvoir. Il a été désigné par Macky Sall il y a quelques mois de cela.

La tâche ne sera pas aisée pour Amadou Ba, car il va affronter de véritables ténors de la scène politique sénégalaise. On pense notamment à Idrissa Seck, Khalifa Sall, probablement Karim Wade et peut-être Ousmane Sonko. En effet, le doute plane sur une possible participation du leader du PASTEF à la prochaine présidentielle. Cela fait un bon moment maintenant que l’opposant politique est confronté à des tracasseries judiciaires.

Publicité

Tout récemment, il fut radié des listes électorales et de ce fait, il est dans l’incapacité de mener sa campagne de parrainage. À trois mois de l’échéance électorale, n’est-il pas trop tard pour Ousmane Sonko ? Ses sympathisants continuent d’y croire dur comme fer. Regroupés au sein de la coalition Leaders Alliés du Candidat Ousmane Sonko (Lacos), les partisans du maire de Ziguinchor ont prévu une grande mobilisation générale ce vendredi 17 novembre.

Le point focal de l’initiative se situera au niveau de la capitale Dakar, mais le mouvement sera enclenché dans 45 autres départements du pays et au niveau de la diaspora. Les membres du Lacos ont laissé entendre que des dispositions furent prises pour déposer dans les plus brefs délais des lettres d’informations dans les préfectures et les sous-préfectures pour l’organisation d’une marche pacifique.

Les partisans de Sonko veulent initier une manifestation et donner de la voix pourque leur champion puisse se présenter à l’élection présidentielle. Est-ce que cette mobilisation des partisans du leader du PASTEF est celle de la dernière chance pour le principal intéressé qui vise le fauteuil présidentiel ? On le saura dans les jours à venir.