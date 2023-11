Sénégal : mobilisation des autorités contre l’immigration clandestine

À l’instar de nombreux pays d’Afrique de l’Ouest, le Sénégal est confronté à l’immense défi de l’immigration clandestine. Ils sont nombreux ces jeunes de la zone ouest-africaine qui sont prêts à prendre tous les risques pour rejoindre l‘Europe. C’est ainsi que les dirigeants de cette zone de l’Afrique assistent impuissants au terrible sort réservé aux migrants clandestins ouest-africain dans les eaux de la méditerranée.

Le Sénégal est frappé de plein fouet par le phénomène et les dirigeants du Pays de la Teranga font de leur mieux pour limiter les dégâts. Il faut dire que la tâche est titanesque au vu de la complexité du défi à relever. Tout récemment, au cours d’un entretien médiatique, le ministre de la Jeunesse, Pape Malick Ndour a lancé un cri d’alerte. Le responsable sénégalais a signifié qu’il est dépassé par l’ampleur du phénomène de l’immigration clandestine qui ne cesse de se complexifier dans le pays.

Ils sont de plus en plus nombreux ces jeunes Sénégalais qui tentent l’impossible pour se rendre en Espagne, la porte d’entrée vers l’Europe. Selon Pape Malick Ndour, il faut agir au plus vite pour sauver la jeunesse sénégalaise. Le ministre de la Jeunesse a déclaré qu’un ambitieux programme sera bientôt lancé dans le but de contenir la vague migratoire qui secoue le Sénégal.

Toutes les composantes de la société seront mises à contribution pour réussir le pari. « L’objectif est d’engager une riposte sociale soutenue, fondée sur une approche combinée de la dimension citoyenne et socio-économique du problème de l’émigration irrégulière ». Vu l’enjeu, le ministre a lancé un vibrant appel à l’opposition afin qu’une synergie d’actions puisse se mettre en place.

Si l’opposition a des pistes de solutions à fournir afin de résoudre le problème, elles sont les bienvenues, selon Pape Malick Ndour. Le responsable en charge de la jeunesse a reconnu que le gouvernement a consenti d’immenses efforts pour créer environ 66 000 emplois au cours de ces dernières années, mais qu’il reste encore beaucoup à faire. Malheureusement, l’État ne peut pas assurer à lui seul l’employabilité des jeunes. Il faut un secteur privé fort avec des initiatives audacieuses qui vont permettre de traiter la question de l’emploi des jeunes sous toutes ses formes.