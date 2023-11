Sénégal : Ousmane Sonko fixé sur son sort la semaine prochaine ?

Share on Telegram

Ousmane Sonko sera-t-il candidat à la prochaine élection présidentielle au Sénégal ? Pour le moment, le suspens reste tout entier. Le maire de Ziguinchor fait face à des démêlés avec la justice et au fur et à mesure que l’on se rapproche de l’échéance électorale, ses chances d’y participer s’amenuisent. Avec ses avocats, Ousmane Sonko a lancé une offensive judiciaire afin de mettre toutes les chances de son côté dans le but de participer au scrutin présidentiel.

L’on se rappelle qu’il y a quelques semaines, Ousmane Sonko fut radié des listes électorales par la direction générale des élections (DGE). Sonko avait alors contesté la décision auprès des plus hautes instances judiciaires, notamment la Cour suprême. Malgré la mise en place d’une stratégie bien huilée, le leader du PASTEF n’a pas obtenu gain de cause.

Loin de se décourager, il a saisi le tribunal de grande instance de Ziguinchor. Une once d’espoir est alors apparue puisque le TGI de Ziguinchor a ordonné l’annulation de la radiation d’Ousmane Sonko des listes électorales. La semaine qui vient s’annonce déterminante pour l’opposant politique. En effet, suite à la décision du tribunal de Ziguinchor, la Cour suprême va réexaminer le dossier Sonko ce mardi 7 novembre.

Ensuite, le vendredi 17 novembre, l’affaire opposant le maire de Ziguinchor à l’Agent judiciaire de l’Etat (Aje) sera tranché. Rappelons que l’état sénégalais, par l’intermédiaire de son agent judiciaire, avait formé un pourvoi en cassation après que le président du Tribunal d’instance de Ziguinchor a exigé l’annulation de la radiation d’Ousmane Sonko des listes électorales.

Ce dossier sera également déterminant pour l’avenir politique de celui qui est arrivé en troisième position lors des élections présidentielles de 2019. Ousmane Sonko et ses partisans seront suspendus à la décision finale de la Cour Suprême. Alors que les candidats déclarés à la présidentielle sont en pleine campagne de parrainage, le leader du PASTEF rumine sur son sort. La course contre-la-montre est lancée et le temps joue en la défaveur de l’opposant politique.