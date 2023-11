Soja au Bénin : Les exigences du parti Les Démocrates

Share on Telegram

Le parti Les Démocrates (LD) appelle à la vigilance suite aux nouvelles mesures de l’administration Talon au titre de la campagne de commercialisation 2023-2024 du soja grain au Bénin. L’alerte en a été donnée, dimanche 19 novembre 2023 lors qu’une conférence de presse animée par le parti à Cotonou.

Si pour certains béninois et responsables des partis politiques dits de la mouvance, ces mesures rendent totalement libre le commerce du soja, ce n’est pas le cas chez Les Démocrates. Ce parti d’opposition y trouve plutôt en ces mesures un piège à éviter à tout prix afin de sauver véritablement les producteurs de soja de ce qu’il appelle « une énième ruse de nos gouvernants ».

« Le conseil des ministres réuni le 12 octobre 2022 a adopté un décret fixant la date d’interdiction d’exportation du soja grain sans transformation au 1er avril 2024… Et c’est par un communiqué que le gouvernement annonce de nouvelles mesures qui viennent en contradiction avec le décret », analyse Guy Mitokpè, le secrétaire à la communication du parti qui pense qu’un « communiqué ne saurait abroger un décret ». Les conférenciers ont demandé « l’abrogation pure et simple dudit décret ». Face à ces mesures gouvernementales à prendre avec pincette selon le parti, « la vigilance doit rester de mise lorsqu’on connaît le modi operandi du président de la République qui, selon ses propres aveux, ne pense d’abord qu’à lui-même dans tout ce qu’il fait », affirme Guy Mitokpè.

Le parti de l’ex-président Thomas Boni Yayi s’est réjoui de la prise de conscience du gouvernement des erreurs qui ont causé des préjudices tant moral, économique que financier aux producteurs agricoles et demande que réparation leur soit faite.

Ce que Les Démocrates exigent….

Pour un commerce libre du soja grain sur l’ensemble du territoire national, Les Démocrates exigent :

La libération sans délai et sans condition des personnes incarcérées dans cette crise

La destruction immédiate des barrières faites de blocs de granite ainsi que la fermeture des tranchées creusées qui entravent la libre circulation des personnes et des biens à l’intérieur des pays et au niveau des frontières

La restitution des moyens de transport saisis

La main levée sur les produits saisis

La mise en place des mécanismes minima de protection des producteurs

Le dédommagement des victimes.

Le 16 novembre 2023, le gouvernement par un communiqué a annoncé les nouvelles mesures qui accompagnent la campagne de commercialisation du soja grain 2023-2024. Ces mesures se résument en ces termes : « les opérations d’achat, de vente, de transport, les prix, les dates de démarrage et de fin des opérations, sont librement fixés par les acteurs, l’exportation du soja est libre, sans agrément et se fait exclusivement par le Port de Cotonou. La contribution à la recherche et à la promotion agricole (CRA) perçue au cordon douanier, à la charge exclusive des exportateurs, est désormais fixée à 30 FCFA par kilogramme de soja grain au lieu de 140 FCFA au titre de la campagne écoulée ».