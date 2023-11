Soja au Bénin : réactions du BR et LD après la décision du gouvernement

Share on Telegram

Le commerce du soja grain est désormais libre sur l’ensemble du territoire national au titre de la campagne 2023-2024. Ainsi en a décidé hier le gouvernement du président Patrice Talon. C’est à travers un communiqué signé du secrétaire général du gouvernement et qui fixe les conditions de la campagne et de commercialisation de l’or jaune au Bénin.

Ainsi, « les opérations d’achat, de vente, de transport, les prix, les dates de démarrage et de fin des opérations, sont librement fixés par les acteurs. L’exportation du soja est libre, sans agrément et se fait exclusivement par le Port de Cotonou. La contribution à la recherche et à la promotion agricole (CRA) perçue au cordon douanier, à la charge exclusive des exportateurs, est désormais fixée à 30 FCFA par kilogramme de soja grain au lieu de 140 FCFA au titre de la campagne écoulée », précise le communiqué.

Ces nouvelles mesures gouvernement considérées comme une bouffée d’oxygène pour les producteurs, suscitent déjà des réactions au sein de la classe politique. C’est le cas par exemple du Bloc Républicain (BR) et Les Démocrates (LD). D’abord, le BR, parti de la mouvance présidentielle, a témoigné sa reconnaissance au Chef de l’Etat et a félicité son gouvernement pour cette « heureuse décision ».

Ils l’ont fait savoir à travers un communiqué signé par Romaric Ogouwalé, le porte-parole du parti. Ces mesures que le parti qualifie de salvatrices témoignent une fois encore de la grande vision du président Patrice Talon pour le développement de l’Agriculture béninoise, précise le communiqué. Le parti Bloc Républicain a invité les acteurs de cette filière à jouer pleinement leur partition pour la réussite de la campagne

Du côté de Les Démocrates, principal parti de l’opposition au Bénin, l’on parle de reculade du gouvernement face à la souffrance des paysans. Selon l’Honorable Guy Mitokpè, secrétaire national à la communication de cette formation politique, « c’est une victoire parce que le gouvernement a compris qu’il fallait qu’il recule ». « Cette reculade est une victoire du peuple, c’est une victoire des paysans », a-t-il ajouté. Reçu sur une chaine de télévision privée au Bénin, l’ancien parlementaire attribue cette victoire aux députés de l’opposition qui ont effectué le samedi 11 novembre 2023 une descente dans la commune de Bassila pour « constater de visu les pistes bloquées par des blocs de granite ». L’Honorable Guy Mitokpè regrette ces actes qui selon lui, seraient posés par le gouvernement.