Sport, série, divertissement : Canal+ Bénin apporte de bonnes nouvelles à ses abonnés

Au cours d’une conférence de presse qui s’est tenue le lundi 13 novembre 2023, Canal+Bénin, par la voix de son chargé de communication, Moumine Wologan et celle de son customer value manager, Boris Agbeley, a porté plusieurs bonnes nouvelles à l’intension de ses abonnés et de ceux qui souhaitent rejoindre la famille Canal+.

Dès le 14 novembre 2023, le bouquet Canal+ s’enrichit de plus de 30 chaînes dont 8 nouvelles chaînes thématiques et 28 nouvelles chaînes africaines. Les 8 nouvelles chaines thématiques embrassent des thématiques que Canal+ a l’habitude de proposer à ses abonnés. Il s’agit entre autres du sport, des séries, du divertissement, de la musique, de l’information et de la religion. ‹‹ Cette année, Canal+ a décidé de faire quelque chose de totalement inédit. C’est de créer une chaîne qui est exclusivement dédiée à la Coupe d’Afrique des Nations. Il s’agit de la chaîne Canal+Can. Il faudrait vous attendre à retrouver sur cette chaîne, tout ce qui est temps fort, tout ce qui est coulisses, analyse, commentaire, décryptage de ce grand rendez-vous ››, a informé Moumine Wologan. ‹‹ Une offre qui s’enrichit veut dire, des abonnés qui sont de plus en plus contents. Ça veut dire, beaucoup plus de choix pour nos abonnés, une variété de contenus ››, a déclaré Boris Agbeley. Une chaine de divertissement libanaise entre dans le bouquet Canal+ pour permettre de découvrir la culture libanaise et elle s’adresse à toute la communauté libanaise qui est présente en Afrique.

Dans toutes ces bonnes nouvelles, les enfants ne sont pas laissés pour compte. Canal+ dispose désormais de la première chaine musicale africaine 100% dédiée aux enfants. Pour permettre à ses abonnés de vivre la magie de noël, Trace Christmas est disponible sur Canal+ avec pleins de chants de noël. Depuis la soirée du 13 novembre, Canal+ a entamé la diffusion de »Spinneurs », la nouvelle série Canal+ originale. Il s’agit d’une série basée sur le spinning, avec une très bonne qualité cinématographique. Canal+ est inlassablement dans la quête de la perfection pour le bonheur de ses abonnés. Ainsi, 26 chaînes passent en haute définition. Ceci pour faire vivre aux abonnés, une expérience télévisuelle encore plus confortable. Ces nouveautés induisent de nouveaux changements dans la numérotation des chaînes sur le bouquet canal+. Ainsi, l’ORTB en Haute Définition est sur le canal 280, A+Bénin en Haute Définition peut être capté sur le canal 33 et le 281, Canal 3 Bénin passe désormais sur le canal 282, Golfe TV Africa est sur le canal 283, TVC en Haute Définition est sur le canal 284 et E-Télé sur le canal 285.



En cette période de fin d’année, la générosité de Canal+ s’est accrue. Canal+ offre 15 jours à »tout Canal+ » pour tout réabonnement à la dernière formule de l’abonné. Une offre disponible même pour les abonnés dont les images sont déjà coupées. Pour permettre à tous les Béninois de profiter du meilleur de la télévision, des offres promotionnelles sont lancées dès le 14 novembre. Pour ceux qui souhaitent rejoindre la grande famille canal+ le décodeur HD sera disponible à 5000 francs cfa à partir de la formule access, au lieu de 10.000 francs cfa. Et ce, dans la limite des stocks disponibles. L’installation par les techniciens agréés Canal+ est également à un tarif subventionné de 2000 francs cfa afin d’offrir à tous, l’expertise des techniciens formés par Canal+ et d’une installation garantie six mois. Une opportunité à saisir pour profiter de la sélection captivante de programmes disponibles pour meubler cette fin d’année. Avec Canal+, c’est plus de 400 chaînes Télé et radio.