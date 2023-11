Syphilis chez les nouveaux nés: alerte aux USA

Share on Telegram

Les autorités sanitaires américaines ont sonné l’alarme, mardi dernier, face à une tendance alarmante qui se dessine dans le pays. Les cas de syphilis chez les nouveau-nés ont plus que doublé au cours de la dernière décennie, suscitant des préoccupations majeures. Cette augmentation s’inscrit dans une tendance plus large de recrudescence des infections sexuellement transmissibles aux États-Unis, reflétant également les inégalités sociales grandissantes dans le pays.

La syphilis chez les nourrissons est directement liée à l’infection non traitée de leur mère. Les conséquences de cette maladie peuvent être dévastatrices. Chez une femme enceinte, la syphilis peut provoquer des fausses couches, entraîner la mort du nouveau-né, ou engendrer des complications à long terme pour le bébé, comme la perte de la vue, de l’ouïe, ou des malformations osseuses. Cette situation est particulièrement inquiétante, car les cas de syphilis congénitale sont en constante augmentation, ce qui menace la santé de la nouvelle génération.

Selon les dernières données des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), plus de 3 700 bébés sont nés avec la syphilis en 2022, soit le double du chiffre enregistré en 2012. Ce constat révèle une situation critique. Néanmoins, les CDC insistent sur le fait que 9 cas sur 10 de syphilis congénitale auraient pu être évités grâce à des dépistages et des traitements précoces pendant la grossesse.

Debra Houry, haut responsable au sein des CDC, a déclaré que « la crise de syphilis congénitale aux États-Unis s’est envolée à un niveau qui brise le cœur ». Elle a également souligné que l’épidémie des infections sexuellement transmissibles continue de s’intensifier dans le pays. Cette recrudescence de la syphilis touche tous les groupes d’âge, y compris les femmes en âge de procréer et leurs partenaires sexuels.

Cependant, une inégalité frappante se dessine. Les bébés issus de communautés noires, amérindiennes ou hispaniques avaient jusqu’à huit fois plus de risque de naître avec la syphilis que les bébés ayant une mère blanche en 2021, d’après les CDC. Cette disparité est attribuée à des « décennies de déterminants sociaux profondément enracinés », qui créent des obstacles supplémentaires à l’accès aux soins pour ces populations vulnérables.