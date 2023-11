Terrorisme: un pays africain réceptionne des hélicoptères d’attaque turcs

L’Afrique, qui a longtemps négligé son secteur de la défense depuis quelques décennies connaît une transformation notable. Des pays comme le Mali qui se tournent vers la Russie pour renforcer leur arsenal militaire, d’autres vers la Chine ou encore la Turquie. Cette tendance montre une volonté croissante des nations africaines de diversifier leurs sources d’armement et de renforcer leur autonomie en matière de sécurité.

Le Mali, par exemple, a récemment acquis en grande quantité du matériel militaire russe, reflétant une stratégie de défense plus indépendante. Cette évolution sur le continent africain met en lumière un changement dans l’équilibre géopolitique et les alliances militaires, où les pays africains cherchent à développer des capacités de défense plus robustes et adaptées à leurs besoins spécifiques.

Le Nigeria opte pour les hélicoptères turcs

Dans ce contexte, le Nigeria est aussi dans la même logique. Le pays a réceptionné deux hélicoptères d’attaque TAI T-129 ATAK de Turquie, une démarche stratégique dans sa lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. Cette acquisition s’inscrit dans un effort plus large de modernisation des forces armées nigérianes depuis quelques années, affirmant ainsi le statut du Nigeria comme l’une des principales puissances militaires du continent.

Le contrat pour l’achat des six hélicoptères TAI T-129 ATAK, signé en juillet 2022 à un coût unitaire de 45 millions de dollars, est le résultat de deux années de négociations entre les responsables de la défense nigérians et la société Tusas Engine Industries (TAI). Ces hélicoptères marquent une amélioration notable des capacités de combat aérien du Nigeria, s’inscrivant dans une tendance de diversification et de renforcement des équipements militaires au sein des armées africaines.

Le T129 ATAK, un hélicoptère léger bimoteur développé conjointement par Turkish Aerospace Industries et AgustaWestland, a déjà été adopté par d’autres pays, dont les Philippines et le Pakistan. Toutefois, des contraintes géopolitiques, comme le refus des États-Unis de livrer des moteurs au Pakistan, ont parfois compliqué ces acquisitions.

Des acquisitions chinoises

Le Nigeria, qui opère déjà des drones de combat Wing Loong 2 de fabrication chinoise, envisage d’utiliser ces hélicoptères pour des opérations plus complexes contre Boko Haram. Les premiers hélicoptères T-129 ont été livrés en novembre 2021, peu après la visite du président turc en Nigeria, ce qui a contribué à accélérer l’accord.

En plus des T-129 ATAK, le Nigeria possède une flotte diversifiée d’hélicoptères d’attaque, incluant les modèles AgustaWestland AW-109 et les russes Mi-24/Mi-35. Le pays prévoit aussi de recevoir 12 hélicoptères d’attaque AH-1Z Viper des États-Unis et explore des équipements militaires indiens tels que le Tejas et divers hélicoptères.

L’introduction des hélicoptères T-129 ATAK dans l’arsenal nigérian devrait améliorer la capacité du pays à mener des opérations antiterroristes. Ces appareils, avec leur importante capacité de reconnaissance et de surveillance, pourraient être utilisés en coordination avec les drones Wing Loong pour des missions conjointes. Cette intégration marque une étape cruciale pour le Nigeria, illustrant la montée en puissance de la défense aérienne en Afrique et la volonté des pays du continent de prendre en main leur sécurité.