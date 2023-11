TikTok est désormais interdit dans ce pays, voici pourquoi

Le gouvernement népalais a pris récemment une décision radicale en interdisant l’application chinoise TikTok, arguant la préservation de « l’harmonie sociale » du pays. Cette action s’inscrit dans une série de mesures entreprises par diverses nations pour limiter l’accès à cette plateforme, déjà bannie dans plusieurs États, dont l’Inde et certains États américains. La ministre des Communications et des Technologies de l’information, Rekha Sharma, a motivé cette interdiction en pointant du doigt le contenu jugé néfaste diffusé sur le réseau social.

La ministre a souligné que TikTok était accusé de diffuser du contenu malveillant nuisant à l’équilibre social du Népal. L’annonce de cette interdiction, avec effet immédiat, a été un choc pour de nombreux utilisateurs et a été perçue comme une tentative de restaurer une forme de stabilité sociale menacée par ce type de plateforme numérique. Néanmoins, l’absence de précisions quant aux vidéos spécifiques responsables de cette décision suscite des interrogations sur les critères exacts ayant conduit à cette mesure radicale.

Publicité

Cependant, cette initiative du gouvernement népalais n’a pas manqué de susciter des critiques, même au sein de la coalition dirigeante. Un haut responsable du Congrès népalais, partie prenante de ce gouvernement, a vivement dénoncé cette interdiction, y voyant une atteinte à la liberté d’expression. Ce désaccord interne soulève des questions quant à la légitimité et à la pertinence de cette décision controversée.

TikTok, réseau social chinois contesté, fait déjà l’objet d’interdictions dans divers pays, y compris en Inde et dans certains États des États-Unis, comme le Montana. Les craintes d’espionnage chinois à travers cette application ont également motivé des mesures restrictives dans des régions telles que les États-Unis et l’Europe. Cette interdiction intervient dans un contexte international où les préoccupations liées à la sécurité et à la confidentialité des données des utilisateurs sont devenues primordiales.

Bien que cette décision puisse être perçue comme une atteinte à la liberté individuelle, il est crucial de reconnaître que la préservation de l’harmonie sociale et la protection des structures familiales et des relations interpersonnelles demeurent des préoccupations majeures pour de nombreux pays, dont le Népal. TikTok, très prisé par les jeunes avec environ 15 millions d’utilisateurs actifs en France mensuellement, continue de susciter des débats et des controverses quant à son influence sur la société et aux risques potentiels qu’il représente pour cette dernière.