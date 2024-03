USA: Trump défend TikTok, et on sait pourquoi!

L’ex-président Donald Trump, autrefois connu pour ses critiques virulentes à l’égard de TikTok, semble avoir revu sa position concernant l’application chinoise. Sur Truth Social, sa propre plateforme, il s’exprime contre l’idée de bannir TikTok des États-Unis, argumentant que cela profiterait directement à Facebook, un réseau social qu’il accuse de tricherie lors des élections précédentes. Trump évoque sa rivalité avec Facebook, qualifiant l’entreprise et son fondateur de « véritables ennemis du peuple ».

La relation conflictuelle entre Trump et Facebook remonte à plusieurs années, atteignant un sommet en janvier 2021, lorsque ses comptes sur Facebook et Instagram furent suspendus suite à l’attaque du Capitole. Malgré la réactivation de ses comptes en janvier 2023 par Meta, Trump continue de critiquer ouvertement Mark Zuckerberg, le surnommant « Zuckerschmuck« , un terme péjoratif.

Cette défense inattendue de TikTok par Trump soulève des questions, notamment en raison de son utilisation passée de Facebook comme outil majeur de communication et de collecte de fonds lors de ses campagnes présidentielles de 2016 et 2020. Sa capacité à mobiliser les électeurs et à lever des fonds significatifs via le réseau social a été un élément clé de ses stratégies électorales.

Le revirement de Trump à propos de TikTok peut sembler surprenant, mais il reflète sa volonté de ne pas avantager Facebook, malgré les avantages qu’il a pu tirer de ce réseau dans le passé. Sa critique de la proposition de bannir TikTok, crainte par certains pour des risques d’ingérence et d’espionnage par le gouvernement chinois, montre une fois de plus comment les rivalités personnelles et politiques peuvent influencer les prises de position publiques.

Les enjeux de cette situation sont importants, non seulement pour les plateformes sociales concernées, mais aussi pour le paysage médiatique et politique américain. Alors que la course à la Maison-Blanche en 2024 se profile, les déclarations et les actions de figures politiques comme Donald Trump continueront d’avoir un impact significatif.

La défense de TikTok par Trump, au-delà des implications politiques et personnelles, met en lumière les dynamiques complexes entre les grandes entreprises de technologie et la sphère politique. À mesure que les discussions se poursuivent, l’avenir de TikTok aux États-Unis reste incertain, tout comme l’évolution de la relation entre Trump et les géants des réseaux sociaux.