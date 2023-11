Transport : cette entreprise américaine annonce des taxis volants sur le marché pour 2025

Share on Telegram

De nombreuses innovations technologiques sont entrain de bouleverser le visage de notre société actuelle. Dans un futur proche, la frontière entre le réel et la science-fiction sera infime et l’humain sera en mesure d’entrevoir des perspectives exceptionnelles. Au cours du récent salon aéronautique de Dubaï, le public a pu se familiariser avec les technologies qui vont façonner le monde de demain.

La société américaine Archer Aviation en a profité pour faire une grande annonce en ce qui concerne un de ses produits phares, à savoir le taxi volant Archer’s Midnight. Il faut noter que les prototypes de ces engins sont déjà testés dans des pays comme les États-Unis, les Émirats arabes unis ou encore l’Inde. Billy Nolen, un des responsables d’Archer Aviation a déclaré que les taxis volants seront sur le marché à partir de 2025. Dès lors, le grand public aura accès à la voiture volante.

Le Archer’s Midnight s’apprête à révolutionner la mobilité. Il possède des caractéristiques hors normes qui vont changer le visage du transport tel que nous le connaissons. Ce taxi volant est avion électrique à quatre passagers, à décollage et atterrissage vertical. Cela fait de nombreuses années que le prototype effectue des tests de sécurité dans le but de recevoir l’approbation de mise sur le marché de l’administration fédérale de l’aviation des États-Unis.

Après avoir passé tous les tests avec succès, le Archer’s Midnight va basculer vers une autre étape de son développement c’est-à-dire la phase commerciale. Les pays qui avaient servi de zones de tests pour le taxi volant seront à nouveau ciblés pour l’échelon commercial. L’avion électrique est doté d’une douzaine d’hélices alimentées indépendamment. Cette fonctionnalité permet au Archer’s Midnight de rester en vol, même en cas de panne de l’une de ses hélices.

Au salon international de Dubaï, le responsable commercial de Archer Aviation, Nikhil Goel, a livré au micro de l’AFP que les déplacements avec les taxis volants se feront sur réservation. Le tarif de départ est fixé entre 4 et 5 dollars par passager et par kilomètre. Les responsables de la société ont indiqué que ce coût sera revu à la baisse lorsque l’appareil aura eu le temps de bien s’implanter sur le marché. Cette merveille de technologie possède une autonomie d’environ 160 kilomètres avec une vitesse de 240 kilomètres par heure.

D’après ses concepteurs, il est très facile à piloter et offre de nombreux avantages sur le plan sécuritaire et environnemental. « Nous avons conçu cet appareil pour qu’il puisse voler en milieu urbain, par exemple de l’aéroport au centre-ville. Il ne produit aucune émission, il est entièrement durable, il est respectueux de l’environnement et sa signature sonore est environ 100 fois inférieure à celle d’un hélicoptère conventionnel. Il est également très respectueux du voisinage » a déclaré Nikhil Goel, directeur commercial d’Archer.